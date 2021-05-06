Государственное бюро расследований расследует гибель работника Госпогранслужбы на озере Тудорово. На этом этапе назначили ряд экспертиз.

Трагедия произошла в Беляевском районе Одесской области 6 мая. В процессе инспектирования акватории перевернулась лодка с 4 пограничниками.

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Майор Константин Коняев координировал действия других пограничников. Это помогло 3 военным доплыть до берега и спастись. Впоследствии герой пропал на месте трагедии.

К поискам майора привлекли сотрудников сектора водной полиции Одесского районного управления, спасателей ГСЧС и рыбаков. В процессе операции они использовали лодки, авиацию и водолазов.

Тело Коняева нашли 6 мая.

В ГБР расследуют дело по факту о халатном отношении к военной службе, совершенном в условиях особого периода.

Сейчас правоохранители устанавливают ответственных за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей.