Трагедия на "Южмаше" в Днепре: ГБР пришло с обысками в часть, где служил Рябчук

28 января 2022 , 17:04
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Источник:

ГБР

Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части, где проходил службу Артем Рябчук, который устроил стрельбу на "Южмаше" в Днепре.

Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

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С целью проверки обстоятельств, которые могли стать предпосылкой или причиной совершения преступления, следователи ГБР проводят неотложный обыск в воинской части Нацгвардии, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на "Южмаше" Артем Рябчук,
– отметили правоохранители.

Работники Государственного бюро расследований изучают документы по:

  • порядку прохождения и организации службы;
  • работе с личным составом;
  • работе психологов соответствующего подразделения.

Все это необходимо для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.

ГБР пришло с обысками в часть, где служил Артем Рябчук / Фото Государственного бюро расследований

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Автор: Олег Васьків