Трагедия на "Южмаше" в Днепре: ГБР пришло с обысками в часть, где служил Рябчук
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части, где проходил службу Артем Рябчук, который устроил стрельбу на "Южмаше" в Днепре.
Процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.
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С целью проверки обстоятельств, которые могли стать предпосылкой или причиной совершения преступления, следователи ГБР проводят неотложный обыск в воинской части Нацгвардии, где проходил службу подозреваемый в убийстве сослуживцев на "Южмаше" Артем Рябчук,
– отметили правоохранители.
Работники Государственного бюро расследований изучают документы по:
- порядку прохождения и организации службы;
- работе с личным составом;
- работе психологов соответствующего подразделения.
Все это необходимо для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства.
ГБР пришло с обысками в часть, где служил Артем Рябчук / Фото Государственного бюро расследований
Трагедия в Днепре: что известно
- На заводе "Южмаш" в Днепре 27 января солдат срочной службы расстрелял своих товарищей.
- В результате этого нападения погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали.
- Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако впоследствии попросил прохожую позвонить в полицию.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что мужчину удалось задержать.
- Впоследствии пресс-секретарь МВД Алена Матвеева указала, что психических отклонений у стрелка не обнаружили.
- В Государственном бюро расследований заявили, что против нацгвардейца, стрелявшего в служащих, открыли 3 уголовных дела. Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении.
- В ГБР добавили, что будут просить меру пресечения – содержание под стражей без возможности залога.
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