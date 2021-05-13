Военное руководство допускало совместное обучение курсантов-летчиков и курсантов-штурманов, а также конвейерные полеты. Это делали с целью экономии времени обучения и топлива.

К такому выводу Государственное бюро расследований пришло по результатам расследования катастрофы Ан-26 на Харьковщине. Об этом на брифинге 13 мая заявил начальник отдела главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

Важно Полет способом конвейера и перезагрузка самолета: ГБР назвало причины катастрофы Ан-26

Что выяснило ГБР

Полеты конвейером и с перегрузкой самолета осуществляли из-за нехватки топлива, которого не хватало для обеспечения надлежащего выполнения программы летчиков и штурманов. Такие полеты происходили не только в день катастрофы, 25 сентября, но и ранее и с другими членами экипажа.

Действительно, топлива не хватало, но это не давало права ни руководителям, ни командующим Воздушных сил, другим военным руководителям, экономией времени и топлива рисковать жизнью и здоровьем курсантов. Уставы писались кровью,

– заявил Приймачок.

Он объяснил, что в салоне Ан-26 должны находиться не более чем 10 курсантов-штурманов, для которых определены 10 рабочих мест.

"С каждым из них проводит работу во время полета штурман-инструктор. Если за штурвал самолета садится курсант-летчик, который не имеет соответствующих навыков, с курсантами-штурманами на борту – это то же самое, что для водителя автобуса во время первой поездки заполнить полный автобус людьми", – добавил начальник следственного управления.

Полеты штурманов и летчиков проводить вместе нельзя

Приймачок подчеркнул, что проводить полеты штурманов и летчиков вместе нельзя и потому, что их программы обучения – разные.

Так, первый полет для курсантов-штурманов должен длиться 40 минут, а летчиков – 12 минут. То есть самолет в воздухе находился всего 12 минут, однако штурманам в летную книжку записывали 40 минут.

Мы видим, что есть ускорение программ, фальсификация программ обучения курсантов,

– подчеркнул милиционер.

Главное об авиакатастрофе Ан-26

25 сентября 2020 года военный самолет Ан-26 разбился возле Чугуева Харьковской области. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 членов экипажа. Выжить удалось всего одному студенту.

По результатам расследования специальной правительственной комиссии, к трагедии привела недостаточная подготовка экипажа и нарушение правил полета.



Авиакатастрофа возле Чугуева / Инфографика 24 канала