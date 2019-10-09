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      ГБР намерена допросить всех моряков по делу о переходе кораблей через Керченский пролив

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      ГБР расследует действовало ли руководство государства в рамках закона
      ГБР расследует действовало ли руководство государства в рамках закона / BBC

      В Государственном бюро расследований хотят получить показания всех без исключения украинских моряков. В рамках уголовного дела руководство государства подозревает в совершении уголовных правонарушений во время перехода кораблей ВМС через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

      Глава ГБР Роман Труба во время брифинга в Киеве, в среду, подчеркнул, что ГБР не расследует действия моряков, а расследует действия по управлению морскими судами в Керченском проливе.

      Актуально: Дело захваченных украинских моряков: Россию уличили во лжи

      Он отметил, что сейчас осуществляется ряд соответствующих экспертиз в рамках расследования. По результатам этих экспертиз будет предоставлен окончательный ответ, осуществлялись ли действия руководства государства в рамках закона.

      Относительно допросов моряков, глава ГБР отметил, что они проводятся для установления всей картины той ситуации, которая происходила.

      Для этого мы должны допросить людей. Это следственные действия, которые есть в каждом уголовном производстве. Без них установить реальную и объективную картину невозможно,
      – заявил он.

      Труба также добавил, что сейчас, еще не всех моряков допросили. Удалось допросить лишь нескольких из них, поскольку, допросы моряков проводятся только после получения разрешения от медиков. Также часть из них сейчас отправилась к родным.

      "Мы понимаем состояние каждого моряка, поэтому значительную часть допросов мы отложили на более поздний период. Мы постараемся получить показания всех моряков", – пояснил Роман Труба.

      Стоит отметить, что ранее Печерский райсуд Киева разрешил ГБР изъять из Офиса Президента секретные документы, касающиеся захвата украинских моряков россиянами вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Речь идет о ряде документов, составляющих государственную тайну.

      Коротко о захвате украинских моряков и судов у Керченского пролива

      Все произошло 25 ноября 2018 года, во время перехода трех украинских военных кораблей из Одессы в Мариуполь. Вблизи Керченского пролива российские пограничники дважды атаковали украинские корабли. Сперва пограничный корабль ФСБ РФ протаранил буксир украинских военных. Затем россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков. В итоге Кремль взял в плен 24 моряков и захватил 3 украинских суда, говорится про:

      • катер "Никополь";
      • катер "Бердянск";
      • буксир "Яны Капу".

      Впоследствии так называемый "суд" в Крыму взял под стражу всех задержанных украинских военных по обвинению в "незаконном пересечении границы". Через некоторое время всех украинских моряков вывезли в СИЗО в Москве. Украинцы здесь объявили себя военнопленными.

      К теме: О чем допрашивали Порошенко в ГБР: комментарий пятого президента

      Возвращение украинских моряков в Украину

      Всех моряков обменяли в рамках обмена по схеме "35 на 35". Вместе с моряками на Родину вернулись 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Сизонович Алексей и Олег Сенцов.

      Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов 7 сентября. Однако сразу после этого всех бывших пленников отправили на лечение в Киев. Некоторые моряки вернулись домой в Одессу лишь 14 числа, а другая часть – в Херсон 20-го.


      Каких именно украинских военных моряков Россия захватила на Азове / Инфографика 24 канал

       

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Украинские моряки в плену Конфликт в Азовском море
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