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      ГБР опровергло расследование в отношении Портнова и Богдана, о котором заявляла Чорновол

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      В заявлении Чорновол нет ничего о преступлениях Портнова и Богдана, – ГБР
      В заявлении Чорновол нет ничего о преступлениях Портнова и Богдана, – ГБР / liga.net

      Государственное бюро расследований не зарегистрировало уголовное производство о покушении на растрату более 3 миллиардов из бюджета в 2012 и 2013 годах. В этом экс-нардеп Татьяна Чорновол видит след Андрея Богдана и Андрея Портнова.

      В заявлении от Чорновол не увидели обоснований, свидетельствующих о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

      Реакция Богдана на подозрение: Глава Офиса Президента обвинил Порошенко в распространении фейков

      Татьяна Чорновол передала ее директору Государственного бюро расследований Роману Трубе во время брифинга 9 октября. В 2012 и 2013 годах Андрей Богдан был заместителем министра кабинета министров Украины, а Андрей Портнов – руководителем Главного управления по вопросам судоустройства администрации Януковича.

      При этом в заявлении не изложены обоснования, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения,
      – говорится в сообщении.

      Как стало известно 24 октября, ГПУ готовит подозрение руководителю Офиса Президента Андрею Богдану. Ряд СМИ распространили эту информацию со ссылкой на неназванные источники. Впрочем, в Генпрокуратуре журналистам 24 канала эту информацию не подтвердили, отрицает все и сам глава Офиса Президента.

      Кто еще говорил об этой ситуации?

      • Глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал, что в ГПУ действительно рассматривали Андрея Богдана как возможного фигуранта дела о влиянии на судей.
      • В его управлении считали, что Богдан влиял на судебные решения, которые обязали Украину выплатить более 3 миллиардов гривен по гарантиям корпорации" Единые энергетические системы " перед российским Минобороны.
      • Гобатюк добавил, что в его управлении подготовили проекты сообщений ряду судей, но руководство ГПУ ход дела блокировало.

      Что говорит Чорновол?

      Сама Чорновол 25 октября сообщила, что ГБР якобы начало досудебное следствие по ее заявлению. Однако в документе говорится лишь о том, что заявление "присоединили к материалам уголовного производства" от 11 октября 2019 года. О каком именно производстве идет речь, в ответе ГБР не указано.

      "Это дело "трех миллиардов для Министерства обороны РФ". Богдана я обвиняю в организации преступления, Портнова – в заказе", – так объяснила это она на своей странице в фейсбук.


      Заявление Чорновол/ Фото с фейсбук-страницы экс-нардепа

      blog_ava
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      25 октября
      1317
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Андрей Портнов Татьяна Черновол Андрей Богдан Новости политики
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