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      ГБР открыло дело против Парубия из-за трагедии 2 мая в Одессе: детали

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      Андрей Парубий
      Андрей Парубий / 24 канал

      Бывшего спикера парламента обвиняют в создании и координировании общественных вооруженных группировок, которые совершали массовые беспорядки более 5 лет назад в Одессе.

      Об этом говорится в соответствующем документе, который Парубий обнародовал на своей фейсбук-странице.

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      Вот такой документ. Но он на самом деле не удивил. Удивило то, что в тексте не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан" и "Революция Достоинства",
      – пошутил политик. 

      Парубий особенно удивляется тому, что в документе ГБР организация ним "общественных вооружений в Одессе" уже утверждается как факт.

      Что известно о событиях в Одессе 2 мая?2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояния переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулась дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.

      По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.

      "Относительно всего этого зазеркального абсурда должен сказать следующее: как и на Майдане, так и в АТО, при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины", – написал в свое оправдание Парубий.

      Какие полномочия у ГБР?Это – правоохранительный орган, занимающийся расследованием уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи и наивысшие служащие, в том числе министры.

      Интересно, что сейчас ГБР расследует аж 12 производств, в которых фигурирует пятый украинский президент Петр Порошенко. Во всех делах он проходит как свидетель, подозрений ему не вручали.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Андрей Парубий Столкновения в Одессе
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