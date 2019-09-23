ГБР открыло дело против Парубия из-за трагедии 2 мая в Одессе: детали

Бывшего спикера парламента обвиняют в создании и координировании общественных вооруженных группировок, которые совершали массовые беспорядки более 5 лет назад в Одессе.

Об этом говорится в соответствующем документе, который Парубий обнародовал на своей фейсбук-странице.

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Вот такой документ. Но он на самом деле не удивил. Удивило то, что в тексте не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота под кодовыми названиями "Майдан" и "Революция Достоинства",

– пошутил политик.

Парубий особенно удивляется тому, что в документе ГБР организация ним "общественных вооружений в Одессе" уже утверждается как факт.

Что известно о событиях в Одессе 2 мая?2 мая 2014 года в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек. Затем противостояния переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев бежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулась дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 получили ранения.



По информации активистов и свидетелей, антимайдановцам финансово и организационно помогали из России. Среди них также было немало радикально настроенных граждан России.

"Относительно всего этого зазеркального абсурда должен сказать следующее: как и на Майдане, так и в АТО, при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины", – написал в свое оправдание Парубий.