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      ГБР расследует деятельность незаконной площадки в Одесском порту

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      Красные пакгаузы в Одессе
      Червоні пакгаузи в Одесі / mapio.net

      Следователи Государственного бюро расследований, сотрудники СБУ и Южного офиса Госаудитслужбы обнаружили в Одесском морском торговом порту незаконный "отстойник" нерастаможенных транспортных средств, прибывающих в Украину из-за границы.

      Как сообщает одесское издание "Думская", расследование дела находится на личном контроле у руководителя Южного офиса Госаудитслужбы Олега Муратова.

      Недавно Заводской районный суд Николаева удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил правоохранителям временный доступ к документам, хранящимся в офисе Одесского филиала Администрации морских портов Украины на Таможенной площади.

      Важно НАБУ расследует махинации с портом в Одессе

      Следствие установило, что бывшее руководство ГП "Одесский морской торговый порт" по согласованию с филиалом АМПУ незаконно передало в аренду ООО "Санмобил" почти 15 тысяч квадратных метров – верхнюю складскую площадку возле Красных пакгаузов и помещение самих пакгаузов. Территория возле складов используется для хранения нерастаможенных авто. Физические и юридические лица, которые ввозят машины, платят бизнесменам, которые "делятся" с портовиками. Официально же порт и государство ничего от этой схемы не получают, утверждают правоохранители.

      Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, частью 2 ст. 364 УК Украины. Это статьи, которые предусматривают наказание за присвоение или растрату средств, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью или служебным положением.

      ООО "Санмобил" было основано в 2018 году и несколько раз меняло юридический адрес, учредителей и директоров. Сейчас руководителем компании является Денис Скорец. Вместе с тем, по данным ГБР, за этой фирмой стоят люди, которым принадлежат другие юридические лица, незаконно арендуют портовые склады.

      Согласно информации системы YouControl, учредителями и конечными бенифициарами ООО "Санмобил" являются Елена Бутусова, Евгений Шварц и Александр Эдельман.


      Скриншот YouControl

      Эдельман уже неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях, которые были связаны с махинациями вокруг растаможек автомобилей на Одесской таможне.

      В частности, по данным журналистов, его Ассоциация транспортной логистики "Южная Пальмира" вдвое дороже и быстрее конкурентов растаможивала машины, цены которых на таможне указывают значительно дешевле, чем они были приобретены украинцами в других странах.

      Смотрите также видео расследования оборудок с участием "Южной Пальмиры":

       

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Государственное бюро расследований Новости Одессы Одесский порт
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