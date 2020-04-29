ГБР расследует деятельность незаконной площадки в Одесском порту

Следователи Государственного бюро расследований, сотрудники СБУ и Южного офиса Госаудитслужбы обнаружили в Одесском морском торговом порту незаконный "отстойник" нерастаможенных транспортных средств, прибывающих в Украину из-за границы.

Как сообщает одесское издание "Думская", расследование дела находится на личном контроле у руководителя Южного офиса Госаудитслужбы Олега Муратова.

Недавно Заводской районный суд Николаева удовлетворил ходатайство прокурора и предоставил правоохранителям временный доступ к документам, хранящимся в офисе Одесского филиала Администрации морских портов Украины на Таможенной площади.

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Следствие установило, что бывшее руководство ГП "Одесский морской торговый порт" по согласованию с филиалом АМПУ незаконно передало в аренду ООО "Санмобил" почти 15 тысяч квадратных метров – верхнюю складскую площадку возле Красных пакгаузов и помещение самих пакгаузов. Территория возле складов используется для хранения нерастаможенных авто. Физические и юридические лица, которые ввозят машины, платят бизнесменам, которые "делятся" с портовиками. Официально же порт и государство ничего от этой схемы не получают, утверждают правоохранители.

Уголовное производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, частью 2 ст. 364 УК Украины. Это статьи, которые предусматривают наказание за присвоение или растрату средств, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью или служебным положением.

ООО "Санмобил" было основано в 2018 году и несколько раз меняло юридический адрес, учредителей и директоров. Сейчас руководителем компании является Денис Скорец. Вместе с тем, по данным ГБР, за этой фирмой стоят люди, которым принадлежат другие юридические лица, незаконно арендуют портовые склады.

Согласно информации системы YouControl, учредителями и конечными бенифициарами ООО "Санмобил" являются Елена Бутусова, Евгений Шварц и Александр Эдельман.



Скриншот YouControl

Эдельман уже неоднократно фигурировал в журналистских расследованиях, которые были связаны с махинациями вокруг растаможек автомобилей на Одесской таможне.

В частности, по данным журналистов, его Ассоциация транспортной логистики "Южная Пальмира" вдвое дороже и быстрее конкурентов растаможивала машины, цены которых на таможне указывают значительно дешевле, чем они были приобретены украинцами в других странах.

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