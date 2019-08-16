ГБР расследует очередное дело о хищении в Минобороны: детали

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство за хищение свыше 800 тысяч гривен бюджетных средств в военной сфере.

К организации могут быть причастны должностные лица Минобороны Украины, сообщает пресс-служба ГБР.

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По предварительной информации, в одну из воинских частей во Львове предприниматели доставили оборудование для системы питания, что не соответствует техническим условиям. Его стоимость была вдвое завышена.



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Кроме этого, планировалось поставлять некачественные электрические варочные котлы в воинские части Минобороны по всей территории Украины.

Общая стоимость оборудования, предусмотренная в договоре, составляет 30,4 миллиона гривен,

– отметили в ГБР.

Сейчас следователи львовского управления ГБР совместно с работниками СБУ проводят санкционированные обыски и изъятия необходимой документации в Минобороны, а на недоброкачественное оборудование наложен арест.

В случае доказательства вины должностным лицам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.