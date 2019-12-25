ГБР задержало полицейского, который сотрудничал с РФ: фото
На Харьковщине правоохранители задержали следователя Нацполиции во время незаконного распространения им информации с ограниченным доступом.
По информации пресс-службы ГБР, полицейский продавал данные о других лицах, которые хранятся и обрабатываются в специальных автоматизированных подсистемах. За это он получил 16 350 гривен.
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В ходе расследования было зафиксировано неоднократное получение стражем средств с территории Российской Федерации – вероятно за распространение информации с ограниченным доступом.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному, а также продолжаются обыски по установлению других должностных лиц, причастных к этому преступлению.
Задержание полицейского в Харьковской области