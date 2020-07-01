Где искать работу: ТОП 5 профессий с наибольшим количеством вакансий
В конце июня ситуация на рынке труда несколько стабилизировалась. За период карантина служба занятости трудоустроила 156 тысяч человек. Сайтами для поиска работы, такими как Robota.ua, Work.ua, OLX Работа и другие, пользуются 88% соискателей и 100% работодателей. Но 53% тех, кто ищет вакансии, не размещают резюме.
Согласно результатам исследования Factum Group Ukraine и OLX Работа для поиска работы используют в среднем 3 источника.
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Каким образом ищут работу украинцы:
- на специализированных сайтах – 88%;
- обращаются к знакомым и родственникам – 56%;
- ищут работу через социальные сети – 43%.
Как работают со специализированными сайтами:
- размещают резюме и ждут отзывов работодателей – лишь 6% опрошенных;
- ищут среди вакансий соответствующие и отправляют резюме – 53%;
- сочетают два способа – 41% реципиентов.
Самые популярные сферы в мае:
- розничная торговля – 5 человек на 1 вакансию (52,7 тысячи отзывов)
- транспорт и логистика – 37,6 тысячи отзывов (4 человека на 1 вакансию)
- начало карьеры – 12 человек на 1 вакансию (24,2 тысячи отзывов)
- барно-ресторанная сфера – 22,2 тысячи отзывов (7 человек на 1 вакансию)
- строительство – 20,8 тысячи отзывов (8 человек на 1 вакансию).
ТОП 5 профессий с наибольшим количеством вакансий / Инфографика 24 канала