В конце июня ситуация на рынке труда несколько стабилизировалась. За период карантина служба занятости трудоустроила 156 тысяч человек. Сайтами для поиска работы, такими как Robota.ua, Work.ua, OLX Работа и другие, пользуются 88% соискателей и 100% работодателей. Но 53% тех, кто ищет вакансии, не размещают резюме.

Согласно результатам исследования Factum Group Ukraine и OLX Работа для поиска работы используют в среднем 3 источника. Читайте также Есть ли в Украине работа для фрилансеров: инфографика Каким образом ищут работу украинцы: на специализированных сайтах – 88%;

обращаются к знакомым и родственникам – 56%;

ищут работу через социальные сети – 43%. Как работают со специализированными сайтами: размещают резюме и ждут отзывов работодателей – лишь 6% опрошенных;

ищут среди вакансий соответствующие и отправляют резюме – 53%;

сочетают два способа – 41% реципиентов. Самые популярные сферы в мае: розничная торговля – 5 человек на 1 вакансию (52,7 тысячи отзывов)

транспорт и логистика – 37,6 тысячи отзывов (4 человека на 1 вакансию)

начало карьеры – 12 человек на 1 вакансию (24,2 тысячи отзывов)

барно-ресторанная сфера – 22,2 тысячи отзывов (7 человек на 1 вакансию)

строительство – 20,8 тысячи отзывов (8 человек на 1 вакансию).

ТОП 5 профессий с наибольшим количеством вакансий / Инфографика 24 канала