Где я возьму эти деньги, – Труханов о возможном аресте с залогом 120 миллионов

Геннадий Труханов заявил, что он не имеет 120 миллионов, чтобы оплатить возможный залог. К тому же мэр Одессы сказал, что это – издевательство.

Мэр отмечает, что в суде не говорят, что именно он нарушил. Заседание по избранию меры пресечения Труханову началось утром 8 октября.

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Не имеет столько денег

Труханов говорит, что над ним издеваются. Он не имеет 120 миллионов гривен, чтобы внести залог, если этого потребует решение суда. Сторона обвинения заявила, что мэр имеет достаточно денег, чтобы оплатить сумму.

К тому же, по словам мэра, сторона обвинения отметила, что Труханов купил новую квартиру. Однако в процессе заседания оказалось, что это неправда. Он к тому же не понимает, за что его обвиняют.

Я не услышал роль в этой преступной и организации. Что я такого сделал? Что я нарушил? Одни лишь предположения, что я мог знать или что-то не так подписал. А что написал – не говорят,

– говорит мэр Одессы.

Труханов заявляет, что содержание под стражей – лишнее. Он ходит на заседания и никуда не будет убегать.

Геннадий Труханов о заседании суда: видео

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