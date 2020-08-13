Климатологи определили места в Киеве, где в июле 2020 года наблюдалось наибольшее загрязнение воздуха. Всего обнаружили превышение допустимого уровня сразу 5 примесей в воздухе.

Общий уровень загрязнения атмосферы в июле по городу характеризовался как высокий, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

К слову Загрязненный воздух в Киеве: в ГСЧС предупредили о концентрации вредных веществ

В каких частях Киева воздух был наиболее загрязненным:

Демеевская площадь,

Бессарабская площадь,

улица Семена Скляренко,

улица Каунасская,

проспект Победы (район станции метро "Святошин"),

площадь Победы,

Оболонский проспект,

улица Александра Довженко (вблизи метро " Шулявка"),

бульвар Леси Украинки,

улица Попудренко (район метро "Черниговская"),

бульвар Вацлава Гавела (пересечение с улицей Академика Стражеско).

Превышение уровня каких примесей обнаружили в воздухе:

диоксид азота – в 3,5 раза,

формальдегид – в 1,7 раза,

оксид азота – в 1,5 раза,

фенол – в 1,3 раза,

диоксид серы – в 1,2 раза.

По сравнению с июлем 2019 года уровень загрязнения атмосферного воздуха города повысился вследствие роста содержания диоксида азота, оксида азота, фенола. В то же время содержание формальдегида несколько снизилось,

– рассказали в обсерватории.