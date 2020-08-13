Где в Киеве самый загрязненный воздух: данные климатологов
Климатологи определили места в Киеве, где в июле 2020 года наблюдалось наибольшее загрязнение воздуха. Всего обнаружили превышение допустимого уровня сразу 5 примесей в воздухе.
Общий уровень загрязнения атмосферы в июле по городу характеризовался как высокий, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.
К слову Загрязненный воздух в Киеве: в ГСЧС предупредили о концентрации вредных веществ
В каких частях Киева воздух был наиболее загрязненным:
- Демеевская площадь,
- Бессарабская площадь,
- улица Семена Скляренко,
- улица Каунасская,
- проспект Победы (район станции метро "Святошин"),
- площадь Победы,
- Оболонский проспект,
- улица Александра Довженко (вблизи метро " Шулявка"),
- бульвар Леси Украинки,
- улица Попудренко (район метро "Черниговская"),
- бульвар Вацлава Гавела (пересечение с улицей Академика Стражеско).
Превышение уровня каких примесей обнаружили в воздухе:
- диоксид азота – в 3,5 раза,
- формальдегид – в 1,7 раза,
- оксид азота – в 1,5 раза,
- фенол – в 1,3 раза,
- диоксид серы – в 1,2 раза.
По сравнению с июлем 2019 года уровень загрязнения атмосферного воздуха города повысился вследствие роста содержания диоксида азота, оксида азота, фенола. В то же время содержание формальдегида несколько снизилось,
– рассказали в обсерватории.