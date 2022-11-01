Где в Украине сегодня не будет света: график и перечень населенных пунктов на 1 ноября

Россияне продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате в ряде областей может либо вообще не быть света, либо будут наблюдаться проблемы с ним.

Расскажем, в каких областях Украины будет отсутствовать свет. Также 24 канал поделится актуальным графиком отключения, чтобы вы могли ориентироваться.

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Где в Украине 1 ноября не будет света

В Харькове свет будут выключать почасово

Напомним, что в Харькове ввели отключение света, чтобы минимизировать нагрузку на систему. Сам город разделили на 12 групп, в которых будут поочередно выключать подачу электроэнергии. Отметим, что без света жители будут сидеть по 3 часа. А будут выключать электроэнергию с 07:00 до 22:00.

График отключения света в Харькове:

Частично без света будет Волынь

Как отметили в Волынеблэнерго, часть Луцка и некоторые населенные пункты Луцкого района будут без света 1 ноября. Электроэнергию не будут подавать с 09:00 до 17:00. Это сделали с целью обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение. Без отключения света сделать это просто невозможно.

Где не будет света в Луцке и области

В районе Вышкова, на улицах:

Ершова,

Конякина,

Гордиюк,

Киверцовской,

Соборности,

Теремновской,

Кравчука,

Молодежи,

Ровненской,

Возрождения и близлежащих.

В таких населенных пунктах: Сапогов, Бодяч, Струмовка, Гаразджа, Лище, Новокотов, Романов, Липины, Ботин, Верховка, Поддубцы, Липины, Подгайцы, Крупа, Воротнев, Новостав, Голышев, Борохов, Вишнив, Прилуцкое, Жабка, Дачное, Веснянка, Александрия, Зверев, Муравище, Сокиричи, Дедовичи, Заброды, Конопелька, Свозы, Суск, Словатичи, Славное, Заветное, Озеро, Гаево и в городе Киверцы: улицы Воровского, Казацкая, Чайкиной, Европейская, Медведева, Мидведева, Свободы и близлежащих.

Свет будут выключать в Виннице

Как отмечают в Винницком городском совете, в городе будут проводить ремонт трансформаторных подстанций. Возможны временные отключения света на таких улицах:

Пирогова

М. Шимко

О. Антонова

Немировском шоссе

Е. Чикаленко

Р. Шухевича

М. Драгоманова

Учительской

Волошковой

1-м переулке Чехова

1-м, 2-м, 3-м проезде Чехова

Е. Шепеля

улице и переулке Тихий

Гетмана Мазепы

О. Пчелки

Форпостной

П. Скоропадского

улице и переулке Рыльского

Б. Крестового

Нагорной

Ю. Смирнова

Жители Кропивницкого тоже будут оставаться без света

Согласно данным сайта Кировоградоблэнерго, жители Кропивницкого также вынуждены будут сидеть без света. Отключения будут продолжаться по 2 часа. В целом же в течение дня света может не быть 6 часов, ведь по каждому адресу запланированы три таких обесточивания.

Как проверить, когда у вас не будет света? Заходите на портал – Выбираете в меню Район "Кировоградский городской" – Населенный пункт "Город Кропивницкий" – Для физических или юридических лиц. У вас сразу же появится список адресов, среди которых вы можете найти свой. Для этого рекомендуем воспользоваться поиском браузера, чтобы не пролистывать целую вечность.

Из-за атаки дронов отсутствует свет на Полтавщине

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отметил, что из-за ночной атаки дронами в области ввели аварийные отключения света. Жителей разделили на 10 очередей. Отметим, что почасовое выключение электроэнергии не вводили.

Будут ли выключать свет в Ровно и Львове

Жители этих городов сообщили, что по состоянию на 09.00 не поступало сообщений от "Укрэнерго" о необходимости отключать электроэнергию. Так что графики аварийных отключений в этих областях не введены.

Напомним, что утром Виталий Кличко сообщил, что удалось возобновить водо- и электроснабжение в столице. Перебои были связаны с массированной ракетной атакой, которую враг нанес 31 октября по всей территории Украины. Тогда через несколько часов Воздушные силы ВСУ сбили 44 крылатых ракеты из более 50 выпущенных.

Призываем вас ответственно относиться к использованию электроэнергии. Это касается не только жителей тех областей, в которых вводят аварийное отключение света. Не включайте несколько энергоемких устройств одновременно. Старайтесь запускать стирку, мытье посуды и т.д. ночью, когда нагрузка значительно меньше.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 канала

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