Морская вода является безопасной для здоровья отдыхающих на всех пляжах Одесской области. Относительно питьевой воды – то в нескольких населенных пунктах выявили нарушения.

На пляжах Одесской области безопасно купаться

О том, что морская вода на пляжах Одессы и области соответствует санитарно-химическим и санитарно-биологическим нормам, сообщили в Одесском областном лабораторном центре, информирует "Думская".

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Кратко о состоянии питьевой воды в области

Относительно питьевой воды – ситуация несколько иная. Нарушение санитарно-микробиологических норм обнаружили в таких населенных пунктах:

город Подольск;

поселок Сарата;

село Каменка Беляевского района.

Нарушение санитарно-химических показателей:

поселок Сарата;

село Приморское Килийского района.

Ситуация с морской водой значительно улучшилась

Отметим, что около 10 дней назад ситуация с водой в Одесской области была значительно хуже. Нарушены были показатели на трех пляжах. А в середине июля специалисты рекомендовали не купаться сразу на 9 городских пляжах Одессы.