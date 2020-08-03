Разрешение на купание: соответствует ли нормам вода на пляжах Одесской области
Морская вода является безопасной для здоровья отдыхающих на всех пляжах Одесской области. Относительно питьевой воды – то в нескольких населенных пунктах выявили нарушения.
На пляжах Одесской области безопасно купаться
О том, что морская вода на пляжах Одессы и области соответствует санитарно-химическим и санитарно-биологическим нормам, сообщили в Одесском областном лабораторном центре, информирует "Думская".
Читайте также Лучшие пляжи Одессы и области для отдыха: цены, условия и фото
Кратко о состоянии питьевой воды в области
Относительно питьевой воды – ситуация несколько иная. Нарушение санитарно-микробиологических норм обнаружили в таких населенных пунктах:
- город Подольск;
- поселок Сарата;
- село Каменка Беляевского района.
Нарушение санитарно-химических показателей:
- поселок Сарата;
- село Приморское Килийского района.
Ситуация с морской водой значительно улучшилась
Отметим, что около 10 дней назад ситуация с водой в Одесской области была значительно хуже. Нарушены были показатели на трех пляжах. А в середине июля специалисты рекомендовали не купаться сразу на 9 городских пляжах Одессы.