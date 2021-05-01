Карантинные ограничения положительно повлияли на развитие внутреннего туризма. На Пасху львиная доля украинцев поедет в Одессу. Для туристов, приехавших сюда впервые, все кажется интересным и увлекательным. Колорит, произношение, дворики и красивая архитектура. Наверное, гугл предложит вам самые популярные места для прогулки. Но наше путешествие–нетуристическими и менее людными местами Одессы.

С Одессой все начинают знакомство во время прогулки по Дерибасовской, селфи с Дюком или с фото на магическом 12-м стуле из Ильфа и Петрова. Возможно – из обновленного Приморского парка или созерцания на корабле и яхты в Одесском морвокзале.

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Интересные места в Одессе

В условиях пандемии количество мест для безопасного туризма стремительно снизилось. Поэтому, в центре города на главных туристических объектах всегда собирается множество людей.

Мы разделили ее на несколько блоков по сферам интересов: что увидеть из архитектуры и где сделать фото, прогуляться и даже попробовать насладиться урбанистическим пейзажем.

Путешествие по Одессе / Карта

Где сделать фото

Дом Солнца

В 2017 году на пляже Ланжерон художник установил скульптуру "двери Солнца". По его замыслу, именно через них в Одессу заходит и выходит солнце. Фото здесь можно сделать классные в любую погоду и световое время.

Кстати, эти двери имеют более 150-летнюю историю. Однако их однажды просто выбросили на помойку, а скульптор не смог оставить старинную находку.



"Дом Солнца" в Одессе / Фото "Покупон"

Памятник Стиву Джобсу

Это железная рука, подсвечиваемая неоном и излучающая Wi-Fi. Высота памятника достигает 2 метров. Инициировали создание архитектурной композиции студенты и ректорат Государственной академии технического регулирования качества. Является первым памятником Стиву Джобсу в СНГ и вторым памятником в мире.



Одесский памятник Стиву Джобсу / Фото "Думская"

Посмотреть архитектуру

Дом с атлантами или публичный дом Фальц-Фейна

Одесситы шутят, что атланты держат марку с 1899 года. Фасад здания украшен лепнинами и скульптурами. Во времена немецкой оккупации его приметили нацисты – на небосклоне они нарисовали свастику.



Одесские Атланты держат небо / Фото "АговTravel"

К слову, скульптурная группа "Атланты" с улицы Гоголя стала официальной эмблемой Всемирного клуба одесситов.

Дом Русовых

Одна из выдающихся исторических зданий Одессы – дом Русовых на улице Садовой. Он – очень массивный: это четырехэтажное здание с обилием скульптурного убранства и масштабными по площади квартирами. К сожалению, несколько десятилетий он стоял почти разрушенным.

В 2019 завершили его реставрацию, потратив 150 миллионов. На это точно стоит посмотреть. Особенно, если обратить внимание на то, что в доме недавно появилась изюминка – у одной из скульптур "открылось" настоящее лицо.



Дом Русовых на улице Садовой в Одессе / Фото с сайта Геннадия Труханова

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Где погулять

Трасса здоровья

Это длинный прогулочный маршрут между двумя известными пляжами – Аркадией и Ланжероном. Его протяженность составляет 6 километров. Дорогу здесь построили еще в конце 1970-х годов: она должна была быть экстренным вариантом сообщения в объезд города. Склоны здесь делали более пологими благодаря высадке деревьев. А в 2007 году местные власти запретили по ней движение автомобилей. Провели реконструкцию, оборудовали спортивные и детские площадки, велодорожки и скамейки для отдыха.



Трасса здоровья в Одессе / Фото KANDINSKY Odessa

Биопарк

Биопарк располагается на окраине. Сюда придется ехать на авто или общественным транспортом (автобус 202, маршрутка 128, 201, 233 и 280 до остановки "1 амурский переулок").

Его территория довольно большая: животные живут в просторных и опрятных вольерах. Можно увидеть лам и кенгуру, крупных черепах и тигров, львов, медведей. А еще здесь можно наблюдать за животными, делать фотографии и даже – селфи с жирафом!



Биопарк в Одессе / Фото Vgorode

Стрит-арт галерея под открытым небом

Между Французским бульваром и трассой здоровья стену ограждения художники разрисовали гигантскими копиями шедевров мировой живописи.



Галерея репродукций картин под открытым небом в Одессе / Фото "Одесса online"

Урбанистический пейзаж: Деволановский спуск и Строгановский мост

Эта местность является не очень привлекательной на первый взгляд. Напоминает что-то криминальное – на ней царствует разруха и декаданс. Однако ее очень любят художники – здесь часто проводят съемки и фотосессии.



Деволановский спуск в Одессе / Фото "Хостел Фрайдей"

Спуск пересекают 3 моста: Новикова, Кованый и Строгановский. Последний, кстати, рекомендуем посетить тоже. Если же спускаться спуском к морю – то постепенно открывается очень красивый вид на порт.



Строгановский мост в Одессе / Фото "Хостел Фрайдей"

Обратите внимание! Путешествия и экскурсии должны проходить безопасно. Пожалуйста, не забывайте соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки антисептиком и надевать масочку. Будьте здоровы!