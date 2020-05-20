Куда пропали деньги: на каком этапе пропали обещанные 300% врачам

Украинские медики не получили в полном объеме доплаты за март, хотя уже пора получать доплаты за апрель. Причины задержек и недоплат – в основном бюрократия, но не только.

24 канал направил запросы во все госадминистрации Украины, задав вопрос о доплатах медработникам и другим, которые боролись с COVID-19 в марте:

Сколько нужно денег, чтобы осуществить доплаты в полном объеме; Сколько денег направили в больницы на эти доплаты; Сколько денег поступило из госбюджета в виде субвенций.

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О чем узнал 24 канал

Проанализировав все ответы на запросы мы пришли к следующим выводам:

Первопричина задержек выплат была в государстве. Деньги в виде субвенций за март прислали в начале апреля. Тогда областные органы власти руководствовались постановлением Кабмина №250. Эти деньги в целом предусмотрели на поддержку отдельных учреждений и мероприятий здравоохранения и поэтому областные советы самостоятельно распределили деньги на различные нужды. Но 15 апреля Кабмин внес изменения в это постановление и указал, что именно из этих средств должны осуществить доплаты медикам. Для некоторых областей это стало проблемой, поскольку деньги уже были распределены, а на Херсонщине даже учтены в пересмотренный областной бюджет.

В большинстве областях доплаты к окладу начислялась по тарифным ставкам. То есть 300% не к окладу (который обычно близок к минималке, но не обязательно), а за отработанные часы. Эту проблему обсудил и президент Зеленский вместе с главой Минздрава, Кабмина и другими. Оказалось, что возникла юридическая коллизия по выплате надбавок за март. Мол, многие регионы руководствовались приказом Минсоцполитики еще с 2003 года, по которому надбавки начислялись за почасовую работу.

Не все области получили достаточное финансирование от государства на эти выплаты. Об этом как минимум заявили две области – Черновицкая ОГА сначала выплатила медикам по тарифной ставке (то есть почасовая оплата), а на полноценные доплаты денег не хватило. Несколько похожая проблема на Черкасщине.

Более подробную информацию по областям читайте дальше. Заметим, что 24 канал еще не получил ответа на запрос от Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской и Ровненской областей. То же самое касается города Киева и Национальной службы здоровья Украины. Но министр Степанов заверил, что и Львовская, и Киевская области выплатили все в полном объеме. Кроме того, не все ОГА предоставили четкий ответ на запрос.

Винницкая область

В Винницкой ОГА отчитываются о 5,6 миллиона гривен, направленных на доплаты медикам, которые борются с COVID-19. Однако лишь часть из этих денег поступила из государственного бюджета в виде субвенций – 1,47 миллиона гривен. Остальную часть выделили из областного бюджета (3,08 миллиона), а также местных бюджетов и средств НСЗУ (1,05 миллиона).

Уверяют, что осуществили все оплаты в полном объеме.

По состоянию на 9:00 15 мая в Винницкой области зафиксировали 674 случая COVID-19.

Волынская область

Относительно доплат за март 24 канал еще не получил ответа. На доплаты медикам за апрель должны выделить 31,3 миллиона гривен и передать через НСЗУ.

По состоянию на 9:00 15 мая в Волынской области зафиксировали 582 случая COVID-19.

Обратите внимание Доплаты за март в 300% получили врачи из 12 областей, – Степанов

Днепропетровская область

Отказали в ответе на запрос.

По состоянию на 9:00 15 мая в Днепропетровской области зафиксировали 791 случай COVID-19.

Закарпатская область

В марте из местных бюджетов выделили более 70 тысяч гривен на доплаты медикам. Это пошло на 3 больницы:

КНП "Областная Клиническая инфекционная больница Закарпатского областного совета" – 68 600 гривен. Больница входит в список опорных, за март там был 1 пациент с COVID-19. Доплаты совершили 38 работникам. То есть это 1 800 гривен доплаты на одного. Понятно, что это неполная доплата.

КНП "Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи" ЗОР – 750 гривен. Это не опорное учреждение для госпитализации пациентов с COVID-19. Доплаты получили 3 врачей. Это в среднем 250 гривен на врача.

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи Мукачевской городской объединенной территориальной общины" – 1 450 гривен. Это не опорное заведение. Доплаты получили 3 работников. Это в среднем 480 гривен на человека.

В апреле предусмотрены выплаты в размере 56,09 миллиона гривен для 16 опорных учреждений и 2 других.

По состоянию на 9:00 15 мая в Закарпатской области зафиксировали 816 случаев COVID-19.

Запорожская область

В марте доплаты за лечение пациентов с COVID-19 должны были получить 63 работника. На это ушло более 334 тысяч гривен, то есть в среднем 5 300 гривен, что не дотягивает до тройного оклада.

В апреле на лечении в 5 опорных заведениях Запорожской области находились 120 пациентов с COVID-19. В ответе на запрос 24 канала Запорожская ОГА отчитывается о выплаченных 1,9 миллиона гривен 301 работнику, которые боролись с COVID-19. Эти доплаты осуществили за счет средств областного и местного бюджетов. То есть на одного пришлось 6 300 гривен в среднем.

По состоянию на 9:00 15 мая в Запорожской области зафиксировали 456 случаев COVID-19.



Ответ Запорожской ОГА на запрос 24 канала

Ивано-Франковская область

На Ивано-Франковщине, где распространение коронавируса началось относительно рано, в марте работали 17 медучреждений, которые принимали больных COVID-19. Поэтому на выплаты ушла одна из самых крупных сумм среди областей – 15,05 миллиона гривен, из них 6,9 из государственного бюджета, а 8,1 из местных бюджетов.

Однако доплаты получили не в том объеме, в котором обещали. В ответе на запрос говорится о том, что доплаты осуществляли согласно тарифной ставке, а это означает, что учитывали почасовую оплату, а не сам размер оклада. Соответственно и сумма ниже.

По состоянию на 9:00 15 мая в Ивано-Франковской области зафиксировали 1 188 случаев COVID-19.

Кировоградская область

На Кировоградщине не предоставили информацию о сумме доплат. Лишь отметили, что в марте 2 медучреждения принимали пациентов с COVID-19, а следовательно, на зарплаты их работников вместе с начислениями ушло 2,49 миллиона гривен. Уверяют, что все выплатили в полном объеме.

За апрель 440 работников на Кировоградщине должны получить доплаты за борьбу с COVID-19. В апреле врачи семи опорных медучреждений принимали пациентов с коронавирусом. За этот месяц начислено 2,89 миллиона гривен, из них 2,37 миллиона – это сама зарплата, а 0,52 миллиона – доплата. По состоянию на 1 мая выплатили 0,62 миллиона гривен за счет остатка средств НСЗУ. Остальные средства должны поступить непосредственно от Национальной службы здоровья.

По состоянию на 9:00 15 мая в Кировоградской области зафиксировали 437 случаев COVID-19.

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Луганская область

В марте на доплаты медикам, которые борются с COVID-19 выделили 230 тысяч гривен:

КНП "Рубежанская центральная городская больница" – 183,6 тысячи гривен;

КНП "Станично-Луганское районное территориальное медицинское объединение" – 46,3 тысячи гривен;

КНП Луганского областного совета "Луганский региональный центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" – 153 гривны.

То, что последней выплатили всего 153 гривны как доплату, свидетельствует о том, что в области все же не выплатили обещанные до 300% оклада.

В апреле деньги на доплаты ОГА не получила, потому что это компетенция НСЗУ.

По состоянию на 9:00 15 мая в Луганской области зафиксировали 42 случая COVID-19. Это самый низкий показатель в Украине.

Николаевская область

В марте на территории Николаевской области не зафиксировали ни одного случая заболевания COVID-19, а потому и доплаты осуществлять некому.

По состоянию на 9:00 15 мая в Николаевской области зафиксировали 228 случаев COVID-19.

Полтавская область

В апреле на Полтавщине 78 медиков получили доплаты за март. На эти доплаты и дополнительные стимулирующие выплаты ушло 1,7 миллиона гривен.

По состоянию на 11 мая эта область была единственной, которая выплатила медикам надбавки в полном объеме.

Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это Полтавская область, в среднем они заплатили каждому медработнику, который работал с пациентами с диагнозом COVID-19, около 21 тысячи гривен. Это именно те 300%, которые они и должны были получить,

– сказал глава Минздрава, Максим Степанов.

По состоянию на 9:00 15 мая в Полтавской области зафиксировали 257 случаев COVID-19.

Сумская область

Распределение денег провели в соответствии с потребностью медицинских учреждений с учетом фактически отработанного времени. Сумская ОГА отчитывается о 545,5 тысячи гривен выплаченных средств в полном объеме за март.

Что это означает: обещанные 300% к окладу медики Сумщины не получили, потому что им насчитали в пропорции к отработанному времени. А это значительно ниже сумма. Кабмин обязывал к 8 мая всю сумму. По состоянию на 13 мая Сумщина это не сделала.

По состоянию на 9:00 15 мая в Сумской области зафиксировали 158 случаев COVID-19.

Тернопольская область

На Тернопольщине направили 5,18 миллиона гривен на доплаты медикам в марте. Не отметили как рассчитывали начисления: к окладу или тарифной ставке.

Кроме того, Тернополь отдельно выделяет 15,89 миллиона гривен на доплаты медикам в борьбе с COVID-19 медучреждениям города.

По состоянию на 9:00 15 мая в Тернопольской области зафиксировали 1 060 случаев COVID-19.

Харьковская область

На Харьковщине доплаты за март получили работники одной больницы на общую сумму 14,88 тысячи гривен. Хотя отмечают, что выплатили все в полном объеме, это не так. Доплату медикам и другим, борющимся с COVID-19 в этой области насчитали не к окладу, а к тарифной ставке, то есть количества отработанных часов.

За апрель уже насчитали значительно большую сумму. Так, на доплаты 300% к зарплате пойдет 20,96 миллиона гривен. Их будет выплачивать НСЗУ.

По состоянию на 9:00 15 мая в Харьковской области зафиксировали 757 случаев COVID-19.

Херсонская область

На Херсонщине была задержка с выплатами из-за того, что соответствующие деньги направили на другие нужды.

Как сообщили в Харьковской ОГА на запрос 24 канала, в область поступило 75,2 миллиона гривен на поддержку отдельных учреждений и мероприятий здравоохранения, в соответствии с ПКМУ №250. Эти деньги распределили, когда вносили изменения в областной бюджет. И когда 15 апреля Кабмин изменил постановление №250 и определил, что часть денег из субвенций должна пойти на доплаты медикам, то Херсонщина уже не имела этих денег, ибо они были распределены бюджетом на другие нужды.

30 апреля Министерство финансов выделило дополнительное финансирование на область. Вместе со средствами из местных бюджетов на доплаты ушло 976,8 тысячи гривен. Степанов подтвердил, что на Херсонщине медики и другие получили доплаты в полном объеме.

По состоянию на 9:00 15 мая в Херсонской области зафиксировали 167 случаев COVID-19.

Хмельницкая область

В марте на доплаты медикам ушло 178 тысяч гривен. Эти деньги поступили к медикам с большим опозданием из-за похожей причины, что и на Херсонщине. В область поступили деньги на нужды медучреждений и лишь 15 апреля Кабмин внес изменения в постановление и указал, что из этих денег медикам должны осуществить выплаты. Поэтому на Хмельнитчине пришлось делать перераспределение денег, чтобы так выделить средства для доплат.

За апрель медикам начислено 2,86 миллиона гривен, в частности:

КП "Хмельницкая инфекционная больница" Хмельницкого городского совета – 2,42 миллиона гривен;

КНП "Шепетовская центральная районная больница" Шепетовского районного совета – 438,5 тысячи гривен.

Эту оплату должна осуществить Национальная служба здоровья.

По состоянию на 9:00 15 мая в Хмельницкой области зафиксировали 222 случая COVID-19.

Черкасская область

Относительно мартовских доплат Черкасская ОГА еще не дала ответа, хотя срок рассмотрения запросов истек.

Медицинским учреждениям Черкасской области в апреле нужно 9,72 миллиона гривен для того, чтобы осуществить оплаты медикам, которые борются против COVID-19. Однако выделено 9,13 миллиона гривен.

По состоянию на 9:00 15 мая в Черкасской области зафиксировали 350 случаев COVID-19.

Черновицкая область

На доплаты медикам в марте государство направило 4,13 миллиона гривен. Зато Черновицкая ОГА осуществила доплаты на сумму 2,59 миллиона гривен. Это три должностных оклада пропорционально отработанному времени.

Доплаты за март нужны 754 работникам, которые боролись с коронавирусом. По информации Черновицкой ОГА, на это нужно 9,75 миллиона гривен. А выплатили лишь 2,59 миллиона по состоянию на 12 мая. Требуют выделения еще 5,62 миллиона.

Что это значит: медики на Буковине не получили полную доплату в размере 300% должностного оклада. Они получили в доплату в пропорции к отработанным часам. Если верить Черновицкой ОГА, то государство выделило недостаточно денег для этого. Выделили 4,13 миллиона гривен, а нужно 9,59. В областном бюджете все еще висит более 1,5 миллиона, но ждут остальных денег, чтобы выплатить всем одновременно.

По состоянию на 9:00 15 мая в Черновицкой области зафиксировали 2 600 случаев COVID-19. Эта область – рекордсмен.

Черниговская область

В Черниговской ОГА уверяют, что на доплаты медикам из 2 больниц было нужно 344,7 тысячи гривен. Все деньги поступили из государственного бюджета и их передали больницам 7 мая. Но напомним, что по состоянию на 11 мая, по словам министра Степанова, доплаты в полном объеме осуществили только на Полтавщине, поэтому предполагаем, что доплаты неполные.

По состоянию на 9:00 15 мая в Черниговской области зафиксировали 96 случаев COVID-19.

Сколько и когда придет за апрель

Из-за второго этапа медреформы, схема начислений доплат медикам изменилась. Теперь Национальная служба здоровья будет финансировать напрямую медучреждения, с которыми заключили договоры.

По состоянию на нынешнее утро заключены договоры со всеми службами экстренной скорой помощи, начался перевод средств. Но я требую от Нацсоюза здоровья ускорить этот процесс,

– заявил глава Минздрава.

Кроме того, в апреле заплатят за услуги больницам, которые приняли пациентов с COVID-19, но не вошли в список 240+, утвержденный Минздравом. С 1 мая эти больницы не имеют права принимать пациентов с коронавирусом.

Деньги придут в мае. Сумма доплаты будет ощутимо выше, чем в марте, поскольку теперь начисляют 300% к зарплате, а не окладу.

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"В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель. В частности, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи уже получил на это около 19 миллионов гривен", – рассказал глава Минздрава.