Где в Украине могут ослабить карантин с 22 мая: Степанов назвал области

С 22 мая в Украине ожидается смягчение карантина – переход на второй этап. Однако не во всех областях могут начаться ослабления. Есть ряд критериев, которые должны быть соблюдены.

Еще 18 мая глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом заявил, что "сейчас ситуация в восьми регионах не соответствует критериям, которые позволили бы запускать там транспорт".

Важно Продлят ли карантин после 22 мая и сколько он будет длится

Он объяснил, что в Минздраве разработали документ об адаптивном карантине. Он будет предусматривать, что области смогут ослаблять карантин, если будут соблюдены основы критерии относительно:

заболеваемости,

заполнения коек в больницах,

количества тестирований.

"Если область не соответствует критериям, то она не переходит на другой этап. Эти показатели будут определяться по состоянию на 21 мая, чтобы с 22 мая регион либо переходил на другой этап, либо же нет", – заявил Степанов во время брифинга 20 мая.

Где могут не ослабить карантин 22 мая

По его словам, по состоянию на 18 мая не соответствовали необходимым критериям "в основном, области в западных регионах нашей страны". Он назвал только три из них – Черновицкую, Волынскую и Ровненскую, заявив, что есть и другие.

Важно! По состоянию на 19 мая в Украине официально подтвердили 19 230 случаев заболевания COVID-19. На первом месте по количеству инфицированных остается Черновицкая область — 2 796 случаев. В названных Степановым областях – Волынской и Ровненской – 676 и 1 217 случаев соответственно.



Второе и третье место по числу инфицированных занимают Киев (2 410 случаев) и Киевская область (1 261 случай). Далее снова идут области на Западе Украины – Ивано-Франковска (1 246 случаев), Львовская (1 136 случаев), Тернопольская (1 089 случаев) и Закарпатская (922 случая).