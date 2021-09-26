Где-то заплакал Азаров: мэр Одесской области феерично поздравил жителей с Днем города

Неудачным вышло поздравление мэра с Днем города жителей Кодымы Одесской области. Сергей Лупашко запутался в собственной речи и очень напомнил "словесными пируэтами" экс-премьер-министра Украины Николая Азарова.

Очевидно, что главное неудобство для городского главы вызвал текст на украинском языке. Признавать это, конечно, Лупашко не спешил.

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Мэр пожаловался, что не видит без очков

Но мы сильны в единстве, мы поддерживаем экономику. Я не вижу уже без очков,

– запнулся Лупашко и продолжил уже на русском.

Свои оговорки городской глава объяснил тем, что плохо видит написанное. Однако и очки, к сожалению, Лупашко не помогли. Пока он пытался справиться с текстом и извинялся, люди поддерживали его старания аплодисментами.

Смотрите видео выступления мэра Кодымы / Видео с телеграм-канала "Х**вая Одесса":

Потенциальные чиновники должны доказать свое знание украинского языка

Отметим, что согласно новому закону о функционировании государственного языка в Украине, потенциальные чиновники должны сдать экзамен на знание украинского языка. Однако, говорят в Нацкомиссии, сейчас результаты – плачевные. Около 15% претендентов на должности тест провалили.