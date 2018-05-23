Где будут перекрыты дороги в Киеве во время финала Лиги чемпионов: карта

Уже с пятницы, 25 мая, в Киеве начнут перекрывать дороги возле НСК "Олимпийский", на котором в субботу, 26 мая, состоится финал Лиги чемпионов.

В Киеве будет перекрыт бульвар Леси Украинки от станции метро "Печерская", улица Бассейная и Крещатик. С другой стороны будет перекрыта Большая Васильковская от улицы Льва Толстого до парка Марии Заньковецкой. Перекрывать начнут в пятницу, 25 мая, начиная с 20:00 часов. Откроют улицы для проезда авто только в воскресенье, 27 мая, в 06:00 часов.

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Карта перекрытия улиц Киева

Стоит отметить, что парковаться на этой территории смогут только автобусы с фанатами. Частный транспорт будут убирать. Следовательно, к самому стадиону можно будет добраться только пешком. Зато после окончания матча метро и наземный транспорт в Киеве будет курсировать до 03:00 часов.

Напомним, на Крещатике в Киеве будет действовать большая фан-зона с развлекательной программой. А на Контрактовой площади во время финала будет прямая трансляция игры.

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