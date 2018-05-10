Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы: данные СМИ

Весь мир затаил дыхание и ждет одно из самых желанных событий 2018 года – королевскую свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Молодожены уже завершают все приготовления к церемонии. Но общественность беспокоит вопрос, где будут жить новоиспеченные молодожены.

В западных СМИ говорят, что сразу же после свадьбы принц Гарри и Меган Маркл изменят свое место жительства. Сейчас влюбленные живут в небольшом коттедже на территории Кенсингтонского дворца. Дом, в котором до венчания также жили Кейт Миддлтон и принц Уильям, достаточно скромный для королевской пары, поэтому сразу же после брака новоиспеченные супруги займут роскошные апартаменты.

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По неофициальной информации, принц Гарри и Меган Маркл займут роскошные апартаменты с 21 комнатой. Ранее они принадлежали герцогу и герцогине Глостер. Теперь внук королевы Елизаветы II с нетерпением ждет на поселение во дворце. Сейчас уже сделан ремонт во всех комнатах и ​​высажены большие хвойные деревья, которые будут защищать королевскую чету от внимания общественности.

Известно, что принц Гарри сам контролировал ремонтные работы в будущем доме. Все это для того, чтобы сразу же после свадьбы поселиться там с новоиспеченной женой Меган Маркл.



Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл: фото Business Insider

Апартаменты принца Гарри и Меган Маркл (фото – The Daily Mail)

Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл запланировано на 19 мая. Церемония пройдет в часовне Святого Георгия, в Виндзорском дворце. Знаменитые молодожены уже почти закончили подготовку к ожидаемому мероприятию. Они определились с музыкальным сопровождением церемонии, выбрали свадебную карету, а принц Гарри выбрал, кто у него будет свидетелем. Поскольку на королевскую свадьбу пригласили около 3 тысяч человек, большинство не увидит самой церемонии венчания.