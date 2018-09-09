Где дешевле продукты – в Украине или Польше: сравнение цен на основные товары

Подорожание продуктов осенью в Украине – дело традиционное. В этом году речь идет не только о сезонном подорожании овощей и фруктов, но и хлеба, мяса и "молочки". Так как гривна начала девальвировать раньше – не традиционно в сентябре, а еще в июле. Корреспондентки 24 канала проинспектировали продуктовые магазины в Киеве и Варшаве и сравнили, где дешевле жить и питаться.

Вокруг доходов и расходов украинцев постоянно ведутся дискуссии. Одни говорят, что в Европе легче жить, потому что зарплаты там выше. А другие – что и цены там выше, так что выходит одно на одно.

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Журналистки 24 канала попросили студентов посетить магазины, чтобы сравнить цены в Польше и в Украине.

Сливочное масло стоит почти так же, как в Украине – 45-55 гривен. А вот молоко уже значительно дешевле. Здесь его можно купить за 15-20 гривен,

– рассказала польская студентка Валерия.

Цена в Украине на одну группу товаров очень разнится. Например, 200-граммовая пачка сливочного масла в Киеве стоит от 25 до 100 гривен.

Молоко мы покупаем где-то за гривен 30. И масло примерно так же,

– отметила украинская студентка Ася.

Например, 250 граммов творога у нас можно купить за 30 гривен, в Варшаве – от 18. Разница в ценах на основные группы товаров между двумя странами была незначительной. За мясо украинцы платят больше, а вот овощи и крупы обходятся дороже полякам.



Цены на продукты в Украине и Польше



Цены на продукты в Украине и Польше



Цены на продукты в Украине и Польше

В последние два года украинские агрохолдинги наращивают экспорт птицы в Евросоюз. Логично, что у нас она должна стоить дешевле, ведь в Польшу еще надо довезти товар. Поэтому наши коресплндентки тайком включили камеры в телефонах и пошли в польский и украинский супермаркеты.

В варшавском магазине я купила курицу за 47 гривен, а яйца за 50. Это 97 гривен вместе в моем чеке,

– сообщила корреспондент Валерия Киричева.

Курятина в Украине стоит почему-то дороже на 17%. А вот яйца, наоборот, дешевле – почти в два раза.

За куриное филе и десяток яиц в киевском супермаркете я сегодня заплатила 82 гривны. Так где дешевле жить в Киеве или Варшаве?

– сказала корреспондентка Леся Выговская.

По данным консалтиноговой компании GFK за 2017 год, украинцы тратят на продукты питания большую часть своих доходов – 53% – тогда как в Польше в два раза меньше.

Наш уровень доходов позволяет нам покупать продуктов на 150 злотых на двоих, что примерно равно 1100 гривнам,

– уверяет польский студент Артем.

По словам Артема, это около 20% их с Валерией доходов. А вот Ася жалуется, что 5 тысяч в месяц на еду – это минимум половина зарплаты ее парня, еще и все ее подработки.

Оба мы тратим около 1000-1200 гривен на неделю. В общем заходим в магазин и смотрим, что по акции,

– говорит украинская студентка Ася.

А все потому, что средняя заработная плата в Польше – 750 евро, в Украине – 250.