19:44
9 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
25°C 14°C
  • понедельник
    19°C 13°C
  • вторник
    21°C 15°C
  • среда
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Где дешевле продукты – в Украине или Польше: сравнение цен на основные товары

223 Читати новину українською

Подорожание продуктов осенью в Украине – дело традиционное. В этом году речь идет не только о сезонном подорожании овощей и фруктов, но и хлеба, мяса и "молочки". Так как гривна начала девальвировать раньше – не традиционно в сентябре, а еще в июле. Корреспондентки 24 канала проинспектировали продуктовые магазины в Киеве и Варшаве и сравнили, где дешевле жить и питаться.

Вокруг доходов и расходов украинцев постоянно ведутся дискуссии. Одни говорят, что в Европе легче жить, потому что зарплаты там выше. А другие – что и цены там выше, так что выходит одно на одно.

Читайте также: Еда для избранников: опубликовали новые цены в столовой ВР

Журналистки 24 канала попросили студентов посетить магазины, чтобы сравнить цены в Польше и в Украине.

Сливочное масло стоит почти так же, как в Украине – 45-55 гривен. А вот молоко уже значительно дешевле. Здесь его можно купить за 15-20 гривен,
– рассказала польская студентка Валерия.

Цена в Украине на одну группу товаров очень разнится. Например, 200-граммовая пачка сливочного масла в Киеве стоит от 25 до 100 гривен.

Молоко мы покупаем где-то за гривен 30. И масло примерно так же,
– отметила украинская студентка Ася.

Например, 250 граммов творога у нас можно купить за 30 гривен, в Варшаве – от 18. Разница в ценах на основные группы товаров между двумя странами была незначительной. За мясо украинцы платят больше, а вот овощи и крупы обходятся дороже полякам.


Цены на продукты в Украине и Польше


Цены на продукты в Украине и Польше


Цены на продукты в Украине и Польше

В последние два года украинские агрохолдинги наращивают экспорт птицы в Евросоюз. Логично, что у нас она должна стоить дешевле, ведь в Польшу еще надо довезти товар. Поэтому наши коресплндентки тайком включили камеры в телефонах и пошли в польский и украинский супермаркеты.

В варшавском магазине я купила курицу за 47 гривен, а яйца за 50. Это 97 гривен вместе в моем чеке,
– сообщила корреспондент Валерия Киричева.

Курятина в Украине стоит почему-то дороже на 17%. А вот яйца, наоборот, дешевле – почти в два раза.

За куриное филе и десяток яиц в киевском супермаркете я сегодня заплатила 82 гривны. Так где дешевле жить в Киеве или Варшаве?
– сказала корреспондентка Леся Выговская.

По данным консалтиноговой компании GFK за 2017 год, украинцы тратят на продукты питания большую часть своих доходов – 53% – тогда как в Польше в два раза меньше.

Наш уровень доходов позволяет нам покупать продуктов на 150 злотых на двоих, что примерно равно 1100 гривнам,
– уверяет польский студент Артем.

По словам Артема, это около 20% их с Валерией доходов. А вот Ася жалуется, что 5 тысяч в месяц на еду – это минимум половина зарплаты ее парня, еще и все ее подработки.

Оба мы тратим около 1000-1200 гривен на неделю. В общем заходим в магазин и смотрим, что по акции,
– говорит украинская студентка Ася.

А все потому, что средняя заработная плата в Польше – 750 евро, в Украине – 250.

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Цены Новости Польши
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Жуткая авария в Одессе и ожесточенная битва художника с коммунальщиками – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Жуткая авария в Одессе и ожесточенная битва художника с коммунальщиками – топ-5 видео недели
Автокефалия в Украине, возможный дефолт, новый "глава" "ДНР", химвыбросы в Крыму: итоги недели
сегодня, 19:01 Автокефалия в Украине, возможный дефолт, новый "глава" "ДНР", химвыбросы в Крыму: итоги недели
Анастасія Ковач-Петрушенко
Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
сегодня, 18:00 Топ-3 міфи про необхідність встановлення "ринкової" ціни на газ для населення
Вікторія Войціцька
Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів
сегодня, 17:00 Корупції бути: прокуратура отримала доступ до особистих даних журналістів-розслідувачів
Олександра Дрік
Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни
сегодня, 16:01 Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Сколько будут получать военнослужащие после повышения зарплат
 8 сентября , 17:20
Почему Миша Панчишин отказался от сольной карьеры из-за группы PTASHKIN: интервью с музыкантами
 16 апреля , 16:10
Игрок европейской сборной может не перейти в Динамо из-за российских клубов
 2 августа 2017 , 19:25
Топ-новости: Бавария победила ПСЖ, Атлетико вылетел из Лиги чемпионов
 6 декабря 2017 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук