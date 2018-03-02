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Где General Electric планирует собирать локомотивы в Украине

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Локомотив General Electric
Локомотив General Electric

Американская корпорация General Electric, с которой "Укрзализныця" ранее заключила сделку на 1 млрд долларов, планирует собирать в Украине локомотивы на Крюковском вагоностроительном заводе (Кременчуг, Полтавская область).

Об этом в комментарии "Буквам" рассказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антон Саболевский.

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По его словам, среди возможных кандидатов на производство тепловозов General Electric в Украине рассматривается именно Крюковский завод – ведущий украинский производитель железнодорожных вагонов.

"В августе я привез эксперта компании General Electric по локализации, который специализируется по всем странам мира. Мы с ним неделю ездили по всей Украине, я показывал ему различные мощности, и, в конце концов, они сами приняли решение, с кем им будет комфортнее работать. Насколько я знаю, это будет Крюковский вагоностроительный завод, на котором американская компания планирует собирать локомотивы", – отметил Саболевский.

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Он также подчеркнул, что для производства электровозов в Украине необходимо использовать как американские, так и европейские технологии.

Саболевский уточнил, что тепловозы производят всего в трех странах - США (General Electric), Китае (компания CRRC) и России ("Трансмашхолдинг"). Китайские тепловозы не подходят для Украины по причине большого расхода топлива.

На чем специализируется General Electric? Это американская компания, которая производит разные виды техники: локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.

Теги: Новости Украины Укрзализниця железная дорога
Источник: 24 Канал
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