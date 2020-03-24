Где государству взять деньги во время кризиса: Милованов намекнул на Коломойского

Экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил, что деньги на поддержку людей и бизнеса во время кризиса можно было бы взять у прежних владельцев обанкротившихся банков. Они должны десятки миллиардов гривен.

"Только в "Приватбанке" оценка суммы выведенных денег составляет более 5 миллиардов долларов. А есть десятки других банков", – написал Милованов на своей фейсбук-странице.

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Для возврата этих денег нужна системная работа с бывшими владельцами банков через правоохранительные органы, суды и государственные органы власти, добавил экс-министр.

Заметим, что бывшим владельцем почти обанкротившегося в 2016 году "Приватбанка" является олигарх Игорь Коломойский.

Добавим, что Украине нужны дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Международный валютный фонд может помочь в этом – сейчас идут переговоры о кредитовании на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.