Где из-за непогоды в Украине все еще затруднено движение: перечень дорог

По состоянию на утро 24 января из-за осложнения погодных условий ограничение движения все еще действует на одной автодороге Николаевщины, а в Кропивницкий ограничено движение въезда крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщают в пресс-службе Укравтодора.

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В Николаевской области ограничено движение крупногабаритного транспорта на автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново, от границы с Кировоградской областью на участке протяженностью в 20 километров. В Укравтодоре отметили, что по состоянию на 6 часов утра дорогу все еще очищают от снега.

Кроме того, в Кропивницком действует ограничение на въезд в город по а/д М-12, Н-14, Н-23, введенное утром 23 января.

Проезд на дорогах государственного значения в других областях обеспечено,

— отметили в Укравтодоре.

К слову, для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействованы в работе 1377 единиц техники и 1851 рабочих.

Стоит добавить, что сегодня, 24 января, почти на всей территории Украины ожидается снег, а в центральных и восточных областях снег с переходом в дождь. Наблюдается слабый снег во Львовской, Луганской и Черниговской областях, снег с дождем в Харьковской, дождь в Донецкой и Запорожской областях. Температура воздуха колеблется от -4 до -11°С, на юге -2+3°С.

Напомним, что 23 января, Киев накрыл сильный снегопад, из-за чего на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Движение наиболее затруднено на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади, Набережном шоссе.