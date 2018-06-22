Где легче всего открыть бизнес: рейтинг стран мира

Самые благоприятные в мире условия для начала собственного бизнеса созданы в Германии. Именно сюда эксперты советуют ехать для развития своих стартапов.

Соответствующий рейтинг был опубликован U. S. News and World Report.

Согласно отчету, Германия тратит 2,88% своего ВВП на развитие и исследования. На втором месте – Япония (3,28% ВВП на развитие), на третьем – США (2, 79% ВВП). Далее расположилась Великобритания (1,70% расходов ВВП на развитие). Замыкает пятерку лучших стран для успешного развития стартапов Швейцария, которая тратит 2,97% ВВП на исследования и развитие.

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Также в топ-10 стран для успешного начала собственного бизнеса вошли Швеция, Канада, Сингапур, Нидерланды и Норвегия.



В каких странах легче всего начать свой бизнес

Украина в этом рейтинге на 48 месте (между Панамой и Чили). Среди наших соседей это не самый лучший результат. Так, Россия разместилась на 24 месте, Польша – на 27, Венгрия – на 32, Румыния – на 44 месте. Только Беларусь оказалась в этом рейтинге позади Украины – на 51 месте. А вот Молдову эксперты вообще не включили в рейтинг.



Украина отстает...