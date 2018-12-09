Где лучшая система здравоохранения: топ-16 стран мира

Лучшие системы здравоохранения в мире по версии Лондонского научно-исследовательского института.

Институт Legatum Intitute в Лондоне выпустил ежегодный рейтинг систем здравоохранения. Одним из главных показателей является то, насколько здоровы люди в стране. По версии института, общее здоровье страны можно оценить по трем критериям: психическое и физическое здоровье людей, инфраструктура здравоохранения, наличие профилактической помощи.

16. Канада

Закон о здоровье в Канаде, который был принят в 1984 году до сих пор определяет общую систему. Однако система Канады не идеальна, и в последние годы число канадцев, которые отправляются за медицинской помощью в США значительно выросло.

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15. Катар

Считается, что здесь лучшие стандарты здоровья на всем Ближнем Востоке. Нация недавно приняла несколько первых законов на пути к внедрению универсальной системы здравоохранения.

14. Франция

Средняя продолжительность жизни французов составляет 82 года. Качество медицинских услуг Франции находится на очень высоком уровне.

13. Норвегия

Норвегия, наряду со своими скандинавскими коллегами, часто приближается к глобальному ранжированию качества жизни, и одной из причин является здоровье ее граждан. Система здравоохранения страны бесплатна для детей в возрасте до 16 лет, но взрослые должны оплачивать услуги. Правительство тратит больше на здоровье одного человека, чем любая другая страна в мире.

12. Новая Зеландия

Новая Зеландия — одна из самых активных стран в мире, причем страна ежегодно удивляет мир на международных спортивных соревнованиях. Средняя продолжительность жизни составляет 81,6 года.

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11. Бельгия

Средняя продолжительность жизни в Бельгии 81,1 года. В стране действует универсальное здравоохранение, но также требуется обязательная медицинская страховка для всех граждан.

10. Германия

Несмотря на любовь к пиву и колбасам, немцы — одни из самых здоровых людей в мире. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 81 год.

9. Израиль

Израиль является самым высокопоставленным членом любого среднего восточного государства по индексу здоровья. Страна 8-я в мире по продолжительности жизни на планете — 82,5 года.

8. Австралия

С отличными погодными условиями и низким уровнем загрязнения не удивительно, что Австралия считается самой здоровой страной в южном полушарии. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 82,8.

7. Гонконг

В крошечном городском штате Гонконг есть 11 частных и 42 государственных больницы, которые обслуживают население всего лишь 7,2 миллиона человек. В 2012 году женщины в Гонконге имели самую большую среднюю продолжительность жизни в мире.

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6. Швеция

Как и в случае с большинством показателей качества жизни и здоровья, страны Северной Европы, такие как Швеция, оцениваются достаточно высоко. У шведских мужчин наивысшая продолжительность жизни — 80,7 года.

5. Нидерланды

В 2015 году Нидерланды заняли первое место в рейтинге ежегодного индекса потребительских цен в Европе, в котором сравниваются системы здравоохранения в Европе, набрав 916 баллов из максимально возможных 1000.

4. Япония

Продолжительность жизни страны — 83,7 — самая высокая на планете. Это вызвало демографические проблемы в стране, и ее население быстро стареет.

3. Швейцария

Богатая, красивая и невероятно здоровая. В Швейцарии почти все желающие могут получить от страны медицинское обслуживание, которое является универсальным и основано на обязательном медицинском страховании.

2. Сингапур

Еще один маленький город-государство, который демонстрирует процветание с сумасшедшей скоростью. У 5,6 миллиона граждан Сингапура средняя продолжительность жизни составляет 83,1 года.

1. Люксембург

Расположенный между Бельгией, Францией и Германией, Люксембург признан городом здоровья. Богатая нация возглавляет индекс здоровья Института Legatum. Средняя продолжительность жизни в стране составляет 82 года.

Автор: Юлия Маньковская

Источник: clutch

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