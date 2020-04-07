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      Где найти работу во время карантина: эксперты назвали открытые вакансии

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      Миллион украинцев уже остались без работы из-за карантина. Эксперты отметили, что и эта цифра еще будет расти, ведь рынок труда, фактически, остановился. Можно найти вакансию курьера или фармацевта, и компании даже готовы платить "докарантинные" деньги. Однако мест на всех не хватит. Есть ли шанс найти работу во время карантина – читайте в материале 24 канала.

      Сергей Волынец работает менеджером в одной из компаний. Впрочем, из-за карантина он ушел в неоплачиваемый отпуск. Однако на время такого перерыва нашел другую работу.

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      Перед тем, как парень начал работать менеджером, он был поваром. Во время карантина Сергей решил вспомнить прежнюю специальность, и готовить дневное меню, которое будут доставлять людям на дом. Он взял 8 клиентов, чтобы успевать все самому.


      Сергей Волынец нашел работу во время карантина / Скриншот из видео

      На закупку продуктов, приготовление и доставку идет полноценный рабочий день. Кое-что он готовит вечером, завтраки – утром. Впоследствии парень пакует блюда, и на электросамокате доставляет клиентам. Дневное меню оценил в 200 гривен, то есть, меньше, чем 70 гривен за прием пищи.

      Эти деньги, точно могу сказать, что за 3 дня я уже вышел в ноль. Где-то через неделю ты будешь максимально видеть картину, какой у тебя будет доход,
      – рассказал Сергей Волынец.

      В течение первых недель карантина миллион украинцев уже потеряли работу. Если ограничительные меры продолжат, уровень безработицы может вырасти еще на 2 – 3 миллиона. Впрочем найти работу все же можно. HR-эксперт отметила, что все еще хватает вакансий курьеров.

      HR-эксперт сайта Rabota.ua Татьяна Пашкина отметила, что почтальоны Укрпочты имеют заработную плату в размере 4 – 7 тысяч гривен. Зато курьеры других частных компаний получают несколько другие суммы:

      • Пеший курьер: это может быть 6 – 12 тысяч гривен;
      • Человек на автомобиле: 13 – 15 тысяч гривен.

      Мне кажется, что эти 6 – 8 тысяч гривен могут уверенно превратиться в 10 – 16, в зависимости от того, сколько посылок или каких-то отправлений этот человек сделал,
      – отметила Татьяна Пашкина.

      Также ищут операторов на заправки, кассиров, продавцов. Зарплаты на таких должностях составляют от 6 тысяч гривен в провинции, в два раза и более – в городах-миллионниках.

      Это – докарантинные суммы. Можно попробовать работать из дома – организовывать логистику, разрабатывать дизайн, преподавать иностранные языки, переводить с других языков. Можно попробовать сезонную занятость.

      Если вы контент-менеджер, SMM, копирайтер, хоть немного умеете писать тексты, зарплаты и вакансии есть,
      – отметила Татьяна Пашкина.

      По словам основателя рекрутингового агентства "Борщ" Сергея Марченко, в Украине очень большой объем занимает сельское хозяйство. Поскольку сейчас весна, то именно в этой отрасли можно найти работу на период карантина.

      Эксперты рассказали, что переход в другую отрасль или работа, не требующая высшего образования –это не стыдно. Ведь это возможность выжить во время кризиса и после него вернуться к любимому делу. А, возможно, впоследствии начать что-то свое.


      Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Безработица Бизнес Работа Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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