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      Где отдохнуть от городского шума: фото и видео с козьей фермы на Львовщине

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      Переехать в село, чтобы воплотить свою самую заветную мечту – так сделали супруги на Львовщине. Все для того, чтобы разводить коз. В селе обустроили мини-ферму и занимаются экотуризмом, чтобы люди могли отдохнуть от городского шума.

      Пара новояворовчан Андрей и Галина уже два года удерживают несколько десятков коз. Владелец семейного хозяйства Андрей Маланчак знакомит нас со своими козами. Шикуют они на двух сотках двора и части леса, что рядом. О такой местности с заброшенными хижиной и хозяйственными помещениями мужчина расспросил у местного, а теперь ее арендует.

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      "У меня еще не было коз, но я всем говорил, что хочу заниматься козами, что хочу ферму. И первая моя коза – это привез мой двоюродный брат и говорит: "Вот, ты будешь держать", – рассказал владелец хозяйства Андрей Маланчак.

      У них есть несколько из англонубийской, зааненской и породы Ла-Манч, а еще обычные козочки. Для того, чтобы покормить и напоить их, семья просыпается в шесть утра. Андрею помогают его жена Галина, а также двое детей — двухлетняя Алитея и полугодовой Ян.

      Козина ферма
      Владелец фермы с дочкой

      "Были времена, когда у нас еще не было электропастуха и нам нужно было их выпасать, то Алитея была еще маленькая. Я брала ее в слинг и мы шли такие в шляпе", – сообщила жена Андрея Галина Маланчак.

      Молоко и сыр Андрей с Галиной уже пробовали продавать, однако бизнес не пошел. Поэтому коз решили "перезапустить": в этом году они пасутся, чтобы в следующем давать больше молока. Акцент пока что супруги делают на экотуризме: вместе обустроили релаксный уголок и качели.

      Козина ферма
      Козья ферма

      "Чтобы люди чувствовали эту свободу, радовались вместе с нами. Обустраиваю территорию так, чтобы было интересно и для детей, и для взрослых. А насчет молока, то сейчас планирую сдавать его оптом на сыроварню, а возможно, если что-то изменится, буду сам варить сыры", – добавил Андрей Маланчак.

      Козина ферма
      Владелец козьей фермы

      Таких семейных ферм, как у Андрея и Галины, на Львовщине с десяток. Прибыль по ведению козьих хозяйств фермеры могут получить со сбыта молока и сыроварения.

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      5 октября
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      Автор: Юлия Девда
      Теги: Новости Украины Отдых Мир животных Туристический бизнес Новости Львова
      Источник: 24 канал
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