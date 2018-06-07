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Где отдыхают украинцы: Google назвал ТОП-10 запросов

52 Читати новину українською
Где отдыхают украинцы
Где отдыхают украинцы / Фото из открытых источников

Украинский офис Google проанализировал поисковые запросы украинском и определил, какие страны и курорты больше всего интересуют наших сограждан. На основе этого обнародовали два рейтинга направлений - для отдыха за рубежом и внутри Украины.

Об этом пишет ain.ua.

Маркерами для Google были слова "отдых в ... / відпочинок в ...". Эти запросы анализировали в течение последних 3 месяцев.

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В результате стало известно, что для отдыха за рубежом украинцы больше всего интересовались Турцией, на втором месте Египет, а на третьем – Болгария. Кроме того, в ТОП-10 попали такие экзотические направления, как Бали и Таиланд.

Де хочуть відпочивати українці

Где хотят отдыхать украинцы

Вся десятка выглядит следующим образом:

  1. Турция
  2.  Египет
  3. Болгария
  4. Грузия
  5. Бали (Индонезия)
  6. Кипр
  7. Греция
  8. Тунис
  9. Хорватия
  10. Таиланд

Что касается отдыха внутри страны, то пользователи чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе.

ТОП-10 самых популярных мест для отдыха в Украине:

  1. Затока
  2. Бердянск
  3. Одесса
  4. Карпаті
  5. Кириловка
  6. Крім
  7. Геническ
  8. Скадовск
  9. Счастливцево
  10. Железный Порт

Де хочуть відпочивати українціУкраинские курорты не теряют популярности

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Теги: LifeStyle Путешествия Google Техно Интернет
Источник: 24 Канал
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