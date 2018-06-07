Где отдыхают украинцы: Google назвал ТОП-10 запросов
Украинский офис Google проанализировал поисковые запросы украинском и определил, какие страны и курорты больше всего интересуют наших сограждан. На основе этого обнародовали два рейтинга направлений - для отдыха за рубежом и внутри Украины.
Об этом пишет ain.ua.
Маркерами для Google были слова "отдых в ... / відпочинок в ...". Эти запросы анализировали в течение последних 3 месяцев.
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В результате стало известно, что для отдыха за рубежом украинцы больше всего интересовались Турцией, на втором месте Египет, а на третьем – Болгария. Кроме того, в ТОП-10 попали такие экзотические направления, как Бали и Таиланд.
Где хотят отдыхать украинцы
Вся десятка выглядит следующим образом:
- Турция
- Египет
- Болгария
- Грузия
- Бали (Индонезия)
- Кипр
- Греция
- Тунис
- Хорватия
- Таиланд
Что касается отдыха внутри страны, то пользователи чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе.
ТОП-10 самых популярных мест для отдыха в Украине:
- Затока
- Бердянск
- Одесса
- Карпаті
- Кириловка
- Крім
- Геническ
- Скадовск
- Счастливцево
- Железный Порт
Украинские курорты не теряют популярности
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