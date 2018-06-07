Где отдыхают украинцы: Google назвал ТОП-10 запросов

Украинский офис Google проанализировал поисковые запросы украинском и определил, какие страны и курорты больше всего интересуют наших сограждан. На основе этого обнародовали два рейтинга направлений - для отдыха за рубежом и внутри Украины.

Об этом пишет ain.ua.

Маркерами для Google были слова "отдых в ... / відпочинок в ...". Эти запросы анализировали в течение последних 3 месяцев.

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В результате стало известно, что для отдыха за рубежом украинцы больше всего интересовались Турцией, на втором месте Египет, а на третьем – Болгария. Кроме того, в ТОП-10 попали такие экзотические направления, как Бали и Таиланд.

Где хотят отдыхать украинцы

Вся десятка выглядит следующим образом:

Турция Египет Болгария Грузия Бали (Индонезия) Кипр Греция Тунис Хорватия Таиланд

Что касается отдыха внутри страны, то пользователи чаще всего искали отдых в Затоке, Бердянске и Одессе.

ТОП-10 самых популярных мест для отдыха в Украине:

Затока Бердянск Одесса Карпаті Кириловка Крім Геническ Скадовск Счастливцево Железный Порт

Украинские курорты не теряют популярности

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