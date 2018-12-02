Где похоронят 41-го президента США Джорджа Буша-старшего: неожиданное место

41-го президента США Джорджа Буша-старшего похоронят на территории Техасского университета. Именно здесь располагается библиотечный комплекс, названный в его честь. Однако политик не учился в этом заведении высшего образования.

24 канал сообщал, что 1 декабря в США на 95-м году умер 41-й президент страны Джордж Буш-старший. Он занимал эту должность с 1989 по 1993 год.

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Впоследствии стало известно, что похоронят политика на территории Техасского университета, передает официальный сайт учреждения высшего образования.

"Джордж Герберт Уокер Буш, 41-й президент Соединенных Штатов, будет похоронен в библиотечном комплексе Буша в университетском городке Техасского университета A&M в Колледж-Стейшн, штат Техас", – говорится в сообщении.

Также в университете заметили, что гроб с телом Буша будет доставлен в Колледж-Стейшн 6 декабря в сопровождении членов его семьи и близких друзей.

Добавим, что Буш будет похоронен на участке земли, который принадлежит его семье: он располагается за библиотекой Буша.

"Он найдет покой рядом с дочерью Робин, которая умерла в 1953 году в три года", – заключают представители Техасского университета.

Заметим, несмотря на то, что Буш-старший не учился в этом университете, в 1991 году он выбрал именно Texas A&M как место для основания своей президентской библиотеки. Она была открыта для общественности 6 ноября 1997 года.

Напомним, под утро 25 августа по киевскому времени в США умер сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн. Ему был 81 год. Политика считали другом Украины.