Где поселят киевских бездомных во время карантина
Во время вспышки коронавируса столичных бездомных призывают поселиться в дом социальной опеки. Также людям с улицы предложат работу.
Киевская власть обещает во время вспышки COVID-19 помогать бездомным с едой, об этом сообщил на брифинге в Киеве мэр столицы Виталий Кличко.
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Бездомные – уязвимая категория населения, им сложно придерживаться норм элементарной гигиены и они могут быть носителями инфекции. Советуем им поселяться в дом социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там полностью бесплатное,
– рассказал Кличко.
Мэр отметил, что людям с улицы город предлагает работу: вакансии есть, однако с небольшими заработными платами.
Относительно питания во время карантина, то продолжают работать продовольственные пункты возле Центрального, Дарницкого, Пригородного вокзалов. Социальные работники проводят ежедневную дезинфекцию этих пунктов.
Всего в столице Украины зафиксировано уже 267 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны. Заметим, что уже 4 человека умерли от коронавируса в Киеве.
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