14:59
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Где поселят киевских бездомных во время карантина

      - Читати новину українською
      Бездомным предлагают место для проживания / UBR

      Во время вспышки коронавируса столичных бездомных призывают поселиться в дом социальной опеки. Также людям с улицы предложат работу.

      Киевская власть обещает во время вспышки COVID-19 помогать бездомным с едой, об этом сообщил на брифинге в Киеве мэр столицы Виталий Кличко.

      К теме В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заражения COVID-19

      Бездомные – уязвимая категория населения, им сложно придерживаться норм элементарной гигиены и они могут быть носителями инфекции. Советуем им поселяться в дом социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там полностью бесплатное,
      – рассказал Кличко.

      Мэр отметил, что людям с улицы город предлагает работу: вакансии есть, однако с небольшими заработными платами.

      Относительно питания во время карантина, то продолжают работать продовольственные пункты возле Центрального, Дарницкого, Пригородного вокзалов. Социальные работники проводят ежедневную дезинфекцию этих пунктов.

      Всего в столице Украины зафиксировано уже 267 случаев заражения COVID-19. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны. Заметим, что уже 4 человека умерли от коронавируса в Киеве.

      Як правильно мити руки
      Как правильно мыть руки? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Киева Виталий Кличко
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 14:27 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 9741
      сегодня , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      Традиції 91256
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 218144
      сегодня , 09:06 Британия осудила Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе
      Новини світу 6558
      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 159229
      сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 112390
      сегодня , 12:10 Скандальный владыка Павел находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса, – источник
      Новини України 11012
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Статті 4591
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 10:00 Как поддержать людей и экономику во время карантина: шесть действенных правил
      Тимофій Милованов
      Залиште відгук