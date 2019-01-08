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      Где сейчас находится Томос: СМИ сообщают, что документ из Софии забрали спецслужбы

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      Томос об автокефалии ПЦУ забрали спецслужбы изСофии Киевской, – СМИ
      Томос об автокефалии ПЦУ забрали спецслужбы изСофии Киевской, – СМИ / Getty Images

      Томоса об автокефалии Православной церкви Украины больше нет в помещении Трапезной церкви Софии Киевской. Где находится документ, пока неизвестно.

      Как убеждают журналисты ТСН со ссылкой на представителей храма, Томос забрали сотрудники спецслужб еще накануне, 7 января, вечером, однако куда именно – неизвестно.

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      Священнослужители также рассказали, что исторический документ на баланс не брали, поэтому не отвечают за его местопребывание.

      Кроме того, в издании отмечают, что Томос, вероятно, в будущем в Софии Киевской не будут размещать, а его могут перенести в Михайловский Златоверхий собор, где сейчас располагается резиденция митрополита ПЦУ Епифания.

      Напомним, ранее распространялась информация, что в ближайшие дни Томос снова могут вернуть в Стамбул, поскольку документ еще должны подписать все члены Синода Вселенского патриархата. После этой процедуры его снова самолетом доставят в Украину, и здесь документ будет храниться в особых условиях.

      Что такое Томос?
      Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?
      19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макарий и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

      как разворачиваются события после получения украиной томоса:
      Теги: Новости политики Новости Киева Новости Украины СМИ Религия Православная церковь Украины Томос
      Источник: 24 Канал
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