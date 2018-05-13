Где состоится Евровидение 2019: назван город

Песенный конкурс Евровидение в 2019 состоится в Израиле, а именно в городе Иерусалим.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Отметим, что победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Согласно правилам, следующее Евровидение должно произойти в стране, представитель которой одержал победу в предыдущем конкурсе.

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"Нетто, ты принесла большое уважение государству Израиль! В следующем году – в Иерусалиме!" – написал Нетаньяху.

К слову, последний раз на Евровидении Израиль побеждал ровно 20 лет назад. Так, в 1998 году в английском Бирмингеме победу в песенном конкурсе одержала певица-трансгендер Дана Интернэшнел с песней Diva.