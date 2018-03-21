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Где в Европе самые дешевые вареники: подсчеты аналитиков

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В Украине вареники самые дешевые
В Украине вареники самые дешевые

Цена продуктов, из которых можно слепить вареник, в Украине самая низкая, по сравнению с другими европейскими странами. Однако количество порций, которые можно купить на зарплату, в нашей стране самая маленькая.

К такому выводу пришли аналитики экспертной организации Офис эффективного регулирования BRDO, сравнив "индекс вареника" в разных странах с помощью онлайн сервиса "Инфляционный барометр".

Вареники і Європа

В Украине вареник самый дешевый. Однако, мы можем позволить себе купить наименьшее их количество. В Финляндии, например, за свою зарплату жители могут купить 1 482 порции, в Германии 1 409, в Польше – 836. А у нас на среднюю зарплату можно купить всего 271 порцию вареников, по данным Госстата. И 212 порций – по данным торговых сетей,
– уточнил председатель BRDO Алексей Гончарук.

Ціни у Європі та Україні

Также Офис сравнил соответствующие показатели для украинских регионов. Самый высокий уровень соответствующей покупательной способности в Киеве, аутсайдером является Черниговская область.

В регионах западной Украины составляющие вареника являются самыми дешевыми, особенно на Тернопольщине, но это сбалансируют и невысокие зарплаты. Наихудшая ситуация в областях, окружающих столичный регион. Близость к Киеву "способствует" быстрому оттоку более квалифицированных кадров и тормозит рост зарплаты на местах, а цены там, в свою очередь, значительно выше западноукраинских.

Ціна на вареники в регіонах України

На онлайн сервисе также доступен инфляционный калькулятор, позволяющий оценить, как со временем менялись цены в стране.

Что такое "Инфляционный барометр": это онлайн сервис, который автоматически собирает данные из открытых источников (Госстат, НБУ, Всемирный банк, Евростат) и представляет их в удобном виде:
- динамика цен на потребительском рынке в регионах обновляется каждые две недели;
- динамика цен в онлайн-магазинах обновляется ежедневно;
- индексы потребительских цен актуализируются каждую неделю.

Теги: Новости Украины Цены Цены на гречку Европа статистика
Источник: 24 Канал
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