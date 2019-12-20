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      Где в Киеве можно купить легальную новогоднюю елку

      23 Читати новину українською
      Точки продажи елок в Киеве / 04597.com.ua

      Купить елку в Киеве до 31 декабря можно будет на 97 законно размещенных сезонных ярмарках по продаже натуральных хвойных деревьев и новогодних украшений.

      О легальных точках продажи елок в Киеве сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

      Смотрите фото и видео, как в Киеве зажгли главную елку страны 2020 года

      Больше всего ярмарок будет работать в Дарницком районе

      • ул. Архитектора Вербицкого, 16
      • ул. Бориса Гмыри, 1
      • ул. Бориса Гмыри, 8
      • ул. Декабристов, 9
      • ул. Елизаветы Чавдар, 1
      • ул. Елизаветы Чавдар, 2
      • ул. Михаила Драгоманова, 1
      • ул. Михаила Драгоманова, 5-7
      • ул. Елены Пчилки, 2
      • ул. Александра Мишуги, 2
      • ул. Александра Мишуги, 4
      • ул. Михаила Гришко, 1/2
      • ул. Срибнокильская, 1/2
      • ул. Срибнокильская, 5
      • ул. Срибнокильская, 13
      • ул. Урловская, 11/44-2
      • ул. Ялтинская, 5-А
      • ул. Ялтинская, 5-Б
      • Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")
      • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
      • пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко
      • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
      • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
      • просп. Петра Григоренко, 26
      • просп. Петра Григоренко, 41
      • Харьковское шоссе, 49
      • Харьковское шоссе, 57
      • Харьковское шоссе, 144
      • пересечение ул. Анны Ахматовой и Михаила Драгоманова
      • ул. Здолбуновская, 2
      • ул. Архитектора Вербицкого, 28-А

      Полезно: График работы транспорта в новогоднюю ночь в Киеве

      В Голосеевском районе ярмарки разместят

      • ул. Изюмская, 1
      • ул. Лятошинского, 14
      • ул. Академика Заболотного, 48-А
      • ул. Маршала Конева, 5
      • ул. Академика Вильямса, 6-А
      • ул. Васильковская, 11/11

      В Деснянском районе

      • ул. Теодора Драйзера, 21
      • ул. Градинская, 6
      • просп. Владимира Маяковского, 15
      • просп. Владимира Маяковского, 44
      • просп. Владимира Маяковского, 97

      В Днепровском районе

      • б-р Игоря Шамо, 2/7
      • ул. Амвросия Бучмы, 10
      • ул. Андрея Малышко, 4-А
      • ул. Ивана Миколайчука, 9
      • ул. Миропольская, 25
      • ул. Митрополита Андрея Шептицкого,1/2
      • ул. Пражская, 1/35
      • ул. Радужная, 4
      • ул. Регенераторна, 5-В
      • ул. Юрия Шумского, 1
      • просп. Соборности, 2/1
      • просп. Соборности, 4
      • пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-ру Игоря Шамо
      • пересечение улиц Сулеймена Стальского и Курнатовского
      • пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова
      • пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского

      В Оболонском районе

      • ул. Бережанская, 22
      • ул. Вышгородская, 44
      • ул. Героев Днепра, 30
      • ул. Героев Днепра, 32
      • ул. Героев Днепра, 34
      • ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А
      • ул. Иорданская, 17
      • ул. Маршала Малиновского, 3
      • ул. Маршала Малиновского, 12
      • ул. Маршала Малиновского,34
      • ул. Александра Архипенко, 6-А
      • площадь Оболонская, 6 (локация № 1)
      • площадь Оболонская, 6 (локация № 2)
      • площадь Оболонская, 6 (локация № 3)
      • просп. Героев Сталинграда, 27
      • просп. Героев Сталинграда, 46
      • просп. Минский, 2
      • просп. Оболонский, 1-Б
      • просп. Маршала Рокоссовского, ¾

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      В Подольском районе

      • ул. Верхний Вал, 16
      • ул. Вышгородская, 45 (возле магазина «Варус»)
      • ул. Вышгородская, 21/6
      • ул. Маршала Гречка, 18
      • ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1)
      • ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2)
      • просп.Василия Порика, 2 (распределительная полоса)
      • просп. Георгия Гонгадзе, 20
      • просп. Правды, 39
      • просп. Правды, 58 (ТЦ «Орнамент») (локация № 1)
      • просп. Правды, 58 (ТЦ «Орнамент») (локация № 2)
      • просп. Правды, 66 (локация № 1)
      • просп. Правды, 66 (локация № 2)
      • просп. Свободы, 2
      • ул. Ивана Кавалеридзе, 1
      • ул. Юрия Кондратюка, 2

      В Соломенском районе

      • б-р Чоколовский, 19-21
      • ул. Соломенская, 39
      • б-р Чоколовский, 22
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: LifeStyle Новости Украины Рождество Новогодние праздники КГГА Новости Киева
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