Где в космосе может быть жизнь – какая планета наиболее благоприятна для этого

Ученые из Кембриджского университета на основе исследования определили, на каких планетах может быть жизнь, вроде земной. Так, наиболее близкой к Земле оказалась планета Kepler-452 b.

Об этом сообщает издание dt.ua.

Ученые изучили эту планету, выясняя какое количество ультрафиолета она получает и достаточно ли его для образования жизни. Ученым удалось вывести оптимальное количество излучения – его назвали зоной абиогенеза.

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Эту зону объединили с зоной, в которой возможно существование жидкой воды. Больше всего всем этим критериям соответствует планета Kepler-452 b. Все остальные расположились значительно ниже.

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