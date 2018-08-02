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Где в космосе может быть жизнь – какая планета наиболее благоприятна для этого

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Где в космосе может быть жизнь
Где в космосе может быть жизнь / Фото из открытых источников

Ученые из Кембриджского университета на основе исследования определили, на каких планетах может быть жизнь, вроде земной. Так, наиболее близкой к Земле оказалась планета Kepler-452 b.

Об этом сообщает издание dt.ua.

Ученые изучили эту планету, выясняя какое количество ультрафиолета она получает и достаточно ли его для образования жизни. Ученым удалось вывести оптимальное количество излучения – его назвали зоной абиогенеза.

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Эту зону объединили с зоной, в которой возможно существование жидкой воды. Больше всего всем этим критериям соответствует планета Kepler-452 b. Все остальные расположились значительно ниже.

via GIPHY

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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