Где в Одесской области скрывались от декоммунизации семь Лениных и один Маркс

На территории семи населенных пунктов Болградского района Одесской области, как обнаружили активисты, пытались "спрятаться" от декоммунизации памятники с символикой коммунистического тоталитарного режима. В частности, памятники Владимиру Ленину нашли в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городное, Железнодорожное, Калчево, Новые Трояны. А в селе Городное удалось отыскать даже памятник Марксу

Об этом на своей официальной странице сообщил Украинский институт национальной памяти.

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Институт немедленно обратился к руководителям указанных населенных пунктов с требованием как можно скорее демонтировать мемориалы. Соответствующие письма в полицию, прокуратуру и СБУ работники Института тоже отправили, так как должностные лица органов местного самоуправления, которые допустили нарушение закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики", должны быть привлечены к ответственности.



Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

Закон не содержит в себе дополнительных условий и не указывает на какие-то исключения: на всей территории Украины категорически запрещено изготавливать, распространять или публично использовать символику коммунистического режима. Нарушение закона карается ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что процесс декоммунизации в Украине подходит к своему завершению. А президент Петр Порошенко говорил, что уже переименованы 52 тысячи площадей и улиц и почти тысяча населенных пунктов.