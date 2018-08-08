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Где в полиции наибольший недобор патрульных: названы области

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В Украине не хватает 2 тысячи патрульных
В Украине не хватает 2 тысячи патрульных / Фото из открытых источников

Самая большая проблема с укомлектациею подразделений патрульной полиции Украины пока существует в Киеве и в Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает "Укринформ".

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Наиболее проблемно у нас с подразделениями по патрульной полиции – это Одесский и Харьковский регионы, а также Киев. Но эффективно работаем в вопросах рекрутинга, и у нас нет критической ситуации почти нигде,
– сказал Князев.

Кроме того, начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков рассказал, что недокомплект правоохранителей составляет 2тысячи человек.

К слову, ранее первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что в течение первого полугодия 2018 года иностранцы совершили в Украине более 1400 преступлений.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Новости Одессы Новости Киева Сергей Князев Полиция
Источник: 24 Канал
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