Где в Украине могут появиться концессионные дороги и сколько это стоит

Министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует развивать концессию в Украине. Но до внедрения концессионных дорог относится с осторожностью.

В интервью 24 каналу он объяснил, что это единственный тип концессии, когда государство имеет обязательства перед концессионером, а не наоборот.

"Ибо, если мы сдаем порты, то у концессионера есть большой перечень обязательств: инвестиционные, социальные. Еще государство получает концессионный платеж", – отмечает министр.

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Как объяснил Криклий, с автодорогами все работает так: инвестор вкладывает деньги в дороги, а государство должно обеспечить определенный уровень доходности. Доходность зависит от количества трафика на дороге. Необходимый минимум трафика – примерно 13-15 тысяч автомобилей ежедневно. А участков с таким трафиком в Украине немного. Соответственно, если дефицит трафика будет образовываться, то компенсировать его должно государство.

Что такое концессия?

Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временную эксплуатацию концессионерам (другим фирмам, государствам и частным лицам).

Поэтому, с одной стороны, такие проекты являются быстрыми, так как их реализуют инвесторы. Но не всегда удачными, потому что появляется дополнительная финансовая нагрузка на государство.

В Украине есть четыре участка, где концессия может работать, в частности: