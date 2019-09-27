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      Где в Украине могут появиться концессионные дороги и сколько это стоит

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      Министерство инфраструктуры планирует развивать направление концессии
      Министерство инфраструктуры планирует развивать направление концессии / abertis.com

      Министр инфраструктуры Владислав Криклий планирует развивать концессию в Украине. Но до внедрения концессионных дорог относится с осторожностью.

      В интервью 24 каналу он объяснил, что это единственный тип концессии, когда государство имеет обязательства перед концессионером, а не наоборот.

      "Ибо, если мы сдаем порты, то у концессионера есть большой перечень обязательств: инвестиционные, социальные. Еще государство получает концессионный платеж", – отмечает министр.

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      Как объяснил Криклий, с автодорогами все работает так: инвестор вкладывает деньги в дороги, а государство должно обеспечить определенный уровень доходности. Доходность зависит от количества трафика на дороге. Необходимый минимум трафика – примерно 13-15 тысяч автомобилей ежедневно. А участков с таким трафиком в Украине немного. Соответственно, если дефицит трафика будет образовываться, то компенсировать его должно государство.

      Что такое концессия?
      Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временную эксплуатацию концессионерам (другим фирмам, государствам и частным лицам).

      Поэтому, с одной стороны, такие проекты являются быстрыми, так как их реализуют инвесторы. Но не всегда удачными, потому что появляется дополнительная финансовая нагрузка на государство.

      В Украине есть четыре участка, где концессия может работать, в частности:

      • Львов – Краковец;
      • Белая Церковь – Киев;
      • Кольцевая дорога в Киеве;
      • объездная возле Одессы.

      Это небольшие участки, до 60-70 километров. По словам министра инфраструктуры, чтобы построить концессионную дорогу Львов – Краковец нужно 400 миллионов евро.

      Концессионные дороги в других странах являются альтернативными. Как правило, эти дороги намного качественнее, сокращают путь и имеют меньше ограничений.

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      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Дороги Инвестиции Министерство инфраструктуры Владислав Криклий
      Источник: 24 канал
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