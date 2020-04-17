Где в Украине наиболее добросовестно придерживаются карантина: неожиданные данные

В последние недели все очень озабочены вопросом: когда власть отменит карантин, или по крайней мере ослабит ограничения. Впрочем, точной даты не знает никто, но наблюдается одна закономерность. Пока украинцы будут прогуливаться по улицам, паркам, устраивать пикники, число инфицированных не уменьшится. Согласно последним исследованиям, вероятнее всего, 24 апреля чуда не случится.

51.85% жителей Ивано-Франковска придерживаются самоизоляции. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины.

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На второй строчке по индексу соблюдения карантинных условий – Киев, там дома находятся 45,09% горожан.

Третье место занял Тернополь. 42,68% законопослушных граждан не подвергают себя и других опасности.



Жители Ивано-Франковска, Киева, Тернополя больше соблюдают карантина / Скриншот с видео

41.39% жителей придерживаются самоизоляции в Львове. И на пятом месте в рейтинге городов с самым высоким показателем соблюдения карантина – Черновцы, то есть, 41.31%.

Гораздо хуже ситуация с соблюдением карантина в областях.

Лишь 8,54% жителей Черновицкой области самоизолировались, и не выходят никуда из дома.

Также невысокий показатель и на Черниговщине – 9,34% придерживаются карантина.



В Черновицкой и Черниговской областях меньше всего придерживаются карантина / Скриншот с видео

На Закарпатье придерживаются самоизоляции чуть больше, чем 10% со всех жильцов.

Области, в которых наиболее добросовестно придерживаются карантина:

Киевская – 29,22%;

Одесская – 21,89%;

Львовская – 18,77%.

Данные: Киевстар

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