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      Где в Украине продали больше всего квартир в 2018: красноречивые цифры – инфографика

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      Где и сколько квартир продали в Украине в 2018 году
      Где и сколько квартир продали в Украине в 2018 году / Коллаж 24 канала

      Какие регионы Украины стали лидерами по количеству заключенных договоров о купле-продаже жилой недвижимости по итогам 2018 года.

      В Минрегионе отчитались о темпах жилищного строительства в Украине в 2018 году.

      Читайте также: Первичка vs вторичка 2018: как и почему менялись цены на недвижимость

      Минюст обнародовал официальную статистику работы государственных и частных нотариусов, по которой можно проанализировать, сколько и в каких областях Украины было заключено договоров купли-продажи квартир и жилых домов.

      В каких областях больше всего покупали-продавали жилье в 2018?

      Прогнозируемо, больше всего сделок с жилой недвижимостью в прошлом году провели в столице – здесь зарегистрировали 35 352 договора купли-продажи.

      Среди областей лидирует Днепропетровска – 28 484 договора, на втором месте Харьковская – 28 132, тройку лидеров замыкает Киевская область – 21 230.

      В целом по итогам 2018 года в Украине было заключено 277 230 сделки по купле или продаже жилой недвижимости.

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      К частным нотариусам украинцы обращались более чем в 10 раз чаще, чем к государственным. На счета государственных – 21 033 заключенных договора за год, частные заключили 256 197 сделок. Это на 8,4% больше, чем было оформлено в 2017 году.

      Количество договоров купли-продажи жилой недвижимости, заключенных в 2018

      Область

      Государственный нотариус

      Частный нотариус

      Общее количество

      Ивано-Франковская

      84

      4711

      4795

      Одесская

      1665

      15821

      17486

      Винницькая

      812

      7648

      8460

      Волынская

      199

      3638

      3837

      Днепропетровская

      5708

      22776

      28484

      Донецкая

      2768

      11597

      14365

      Житомирская

      346

      6488

      6834

      Закарпатская

      253

      3698

      3951

      Запорожская

      689

      11663

      12352

      Киевская

      1941

      19289

      21230

      Кировоградская

      846

      6303

      7149

      Луганская

      386

      3890

      4276

      Львовская

      723

      13822

      14545

      Николаевская

      412

      6902

      7314

      Полтавская

      825

      9746

      10571

      Ровненская

      60

      5234

      5294

      Тернопольская

      72

      4683

      4755

      Сумская

      147

      6380

      6527

      Харьковская

      808

      27324

      28132

      Херсонская

      656

      6161

      6817

      Хмельницкая

      274

      6891

      7165

      Черкасская

      788

      6931

      7719

      Черновицкая

      47

      3357

      3404

      Черниговская

      272

      6144

      6416

      Киев

      252

      35100

      35352

      Всего

      21033

      256197

      277230

      Недвижимость 24 собрала статистические данные Минюста в инфографике.

      ринок нерухомості нерухомість купівля квартир 2018 інфографіка
      Сколько договоров купли-продажи недвижимости было заключено в Украине в 2018: инфографика

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      Теги: Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Инфографика Министерство юстиции Покупка недвижимости Рынок недвижимости
      Источник: 24 канал
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