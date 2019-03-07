Где в Украине продали больше всего квартир в 2018: красноречивые цифры – инфографика
Какие регионы Украины стали лидерами по количеству заключенных договоров о купле-продаже жилой недвижимости по итогам 2018 года.
В Минрегионе отчитались о темпах жилищного строительства в Украине в 2018 году.
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Минюст обнародовал официальную статистику работы государственных и частных нотариусов, по которой можно проанализировать, сколько и в каких областях Украины было заключено договоров купли-продажи квартир и жилых домов.
В каких областях больше всего покупали-продавали жилье в 2018?
Прогнозируемо, больше всего сделок с жилой недвижимостью в прошлом году провели в столице – здесь зарегистрировали 35 352 договора купли-продажи.
Среди областей лидирует Днепропетровска – 28 484 договора, на втором месте Харьковская – 28 132, тройку лидеров замыкает Киевская область – 21 230.
В целом по итогам 2018 года в Украине было заключено 277 230 сделки по купле или продаже жилой недвижимости.
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К частным нотариусам украинцы обращались более чем в 10 раз чаще, чем к государственным. На счета государственных – 21 033 заключенных договора за год, частные заключили 256 197 сделок. Это на 8,4% больше, чем было оформлено в 2017 году.
Количество договоров купли-продажи жилой недвижимости, заключенных в 2018
|
Область
|
Государственный нотариус
|
Частный нотариус
|
Общее количество
|
Ивано-Франковская
|
84
|
4711
|
4795
|
Одесская
|
1665
|
15821
|
17486
|
Винницькая
|
812
|
7648
|
8460
|
Волынская
|
199
|
3638
|
3837
|
Днепропетровская
|
5708
|
22776
|
28484
|
Донецкая
|
2768
|
11597
|
14365
|
Житомирская
|
346
|
6488
|
6834
|
Закарпатская
|
253
|
3698
|
3951
|
Запорожская
|
689
|
11663
|
12352
|
Киевская
|
1941
|
19289
|
21230
|
Кировоградская
|
846
|
6303
|
7149
|
Луганская
|
386
|
3890
|
4276
|
Львовская
|
723
|
13822
|
14545
|
Николаевская
|
412
|
6902
|
7314
|
Полтавская
|
825
|
9746
|
10571
|
Ровненская
|
60
|
5234
|
5294
|
Тернопольская
|
72
|
4683
|
4755
|
Сумская
|
147
|
6380
|
6527
|
Харьковская
|
808
|
27324
|
28132
|
Херсонская
|
656
|
6161
|
6817
|
Хмельницкая
|
274
|
6891
|
7165
|
Черкасская
|
788
|
6931
|
7719
|
Черновицкая
|
47
|
3357
|
3404
|
Черниговская
|
272
|
6144
|
6416
|
Киев
|
252
|
35100
|
35352
|
Всего
|
21033
|
256197
|
277230
Недвижимость 24 собрала статистические данные Минюста в инфографике.
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