Где в Украине продали больше всего квартир в 2018: красноречивые цифры – инфографика

Какие регионы Украины стали лидерами по количеству заключенных договоров о купле-продаже жилой недвижимости по итогам 2018 года.

В Минрегионе отчитались о темпах жилищного строительства в Украине в 2018 году.

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Минюст обнародовал официальную статистику работы государственных и частных нотариусов, по которой можно проанализировать, сколько и в каких областях Украины было заключено договоров купли-продажи квартир и жилых домов.

В каких областях больше всего покупали-продавали жилье в 2018?

Прогнозируемо, больше всего сделок с жилой недвижимостью в прошлом году провели в столице – здесь зарегистрировали 35 352 договора купли-продажи.

Среди областей лидирует Днепропетровска – 28 484 договора, на втором месте Харьковская – 28 132, тройку лидеров замыкает Киевская область – 21 230.

В целом по итогам 2018 года в Украине было заключено 277 230 сделки по купле или продаже жилой недвижимости.

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К частным нотариусам украинцы обращались более чем в 10 раз чаще, чем к государственным. На счета государственных – 21 033 заключенных договора за год, частные заключили 256 197 сделок. Это на 8,4% больше, чем было оформлено в 2017 году.

Количество договоров купли-продажи жилой недвижимости, заключенных в 2018

Область Государственный нотариус Частный нотариус Общее количество Ивано-Франковская 84 4711 4795 Одесская 1665 15821 17486 Винницькая 812 7648 8460 Волынская 199 3638 3837 Днепропетровская 5708 22776 28484 Донецкая 2768 11597 14365 Житомирская 346 6488 6834 Закарпатская 253 3698 3951 Запорожская 689 11663 12352 Киевская 1941 19289 21230 Кировоградская 846 6303 7149 Луганская 386 3890 4276 Львовская 723 13822 14545 Николаевская 412 6902 7314 Полтавская 825 9746 10571 Ровненская 60 5234 5294 Тернопольская 72 4683 4755 Сумская 147 6380 6527 Харьковская 808 27324 28132 Херсонская 656 6161 6817 Хмельницкая 274 6891 7165 Черкасская 788 6931 7719 Черновицкая 47 3357 3404 Черниговская 272 6144 6416 Киев 252 35100 35352 Всего 21033 256197 277230

Недвижимость 24 собрала статистические данные Минюста в инфографике.



Сколько договоров купли-продажи недвижимости было заключено в Украине в 2018: инфографика