Где во Львове тестируют на коронавирус: объяснение Садового

Во Львове больше недели работает областная лаборатория, которая тестирует на коронавирус ПЦР-тестами. До этого все данные отправляли в Киев.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Кроме этого, он сообщил, что в городе есть еще лаборатория медицинского университета, где также начнут делать ПЦР-тесты.

Будем иметь две лаборатории во Львове. Это существенно увеличит количество людей, которых можно протестировать, а также быстрее будем получать результат,

– сообщил Андрей Садовый.

Мэр добавил, что на выходных муниципальная стража и полиция, а также будут просить присоединиться и Национальную гвардию, будут патрулировать скверы и парки.

Что такое ПЦР-тест? ПЦР (PCR) – это полимеразная цепная реакция. То есть, такой метод в молекулярной биологии, благодаря которому можно увеличить небольшое количество желаемого ДНК в материале (пробе), а следовательно и подтвердить его наличие.



Соответственно, ПЦР-тест на COVID-19 обнаруживает в, например, слюне человека ДНК коронавируса SARS-CoV-2.



В противоположность ПЦР-тесту, экспресс-тест (быстрый) ищет только антитела, которые иммунная система организма выработала в борьбе с возбудителем. Эти антитела появляются далеко не сразу после инфицирования и могут быть похожи на антитела к другим возбудителям.



Коротко о разнице между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала