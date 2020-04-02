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      Где во Львове тестируют на коронавирус: объяснение Садового

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      Во Львове больше недели работает областная лаборатория, которая тестирует на коронавирус ПЦР-тестами. До этого все данные отправляли в Киев.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

      Интересно Во Львовской области 5 больных коронавирусом в тяжелом состоянии

      Кроме этого, он сообщил, что в городе есть еще лаборатория медицинского университета, где также начнут делать ПЦР-тесты.

      Будем иметь две лаборатории во Львове. Это существенно увеличит количество людей, которых можно протестировать, а также быстрее будем получать результат,
      – сообщил Андрей Садовый.

      Мэр добавил, что на выходных муниципальная стража и полиция, а также будут просить присоединиться и Национальную гвардию, будут патрулировать скверы и парки.

      Что такое ПЦР-тест? ПЦР (PCR) – это полимеразная цепная реакция. То есть, такой метод в молекулярной биологии, благодаря которому можно увеличить небольшое количество желаемого ДНК в материале (пробе), а следовательно и подтвердить его наличие.

      Соответственно, ПЦР-тест на COVID-19 обнаруживает в, например, слюне человека ДНК коронавируса SARS-CoV-2.

      В противоположность ПЦР-тесту, экспресс-тест (быстрый) ищет только антитела, которые иммунная система организма выработала в борьбе с возбудителем. Эти антитела появляются далеко не сразу после инфицирования и могут быть похожи на антитела к другим возбудителям.

      Тести
      Коротко о разнице между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Андрей Садовой Новости Львова
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