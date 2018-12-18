Где за границей лучше купить недвижимость: советы аналитиков, цены, преимущества

Украинцам нравится зарубежная недвижимость на морских курортах. В 2018 по сравнению с прошлым годом объемы покупки, по подсчетам риэлторов, выросли почти на треть.

Наибольший спрос имеют квартиры и дома в Болгарии, Турции и Испании. Покупают их, по большей части, для сдачи в аренду или для последующей перепродажи.

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Рост спроса эксперты объясняют приемлемыми ценам и чрезвычайно низкими ставками ипотечных кредитов.

За 50 тысяч евро можно купить довольно неплохую недвижимость в Турции, Болгарии, Испании. Достаточно большим преимуществом является возможность использования банковских программ кредитования под 3-5%: вкладываете половину стоимости этой недвижимости и потом выплачиваете в течение 10-15 лет,

– пояснила аналитик рынка недвижимости Ярослава Чапко.

Выгоднее всего покупать жилье в кредит в Испании. Годовые ставки по ипотечным кредитам там от двух с половиной до четырех с половиной процентов. К тому же, выдают их довольно охотно, даже украинцам.



Цены на недвижимость в Коста-Брава, Испания

Для этого необходимо оформить идентификационный номер иностранца, открыть счет в банке и внести задаток за жилье.

Квартира является хорошим бонусом для получения вида на жительство в Испании, где из всех европейских стран его легче всего получить. Впрочем, кроме жилья еще нужен ряд документов и деньги на счету. Почти автоматически разрешение на проживание можно получить при покупке недвижимости ценой от 500 тысяч евро. Такой покупатель становится нефискальным резидентом и не обязан платить налоги,

– рассказала коммерческий директор агентства по недвижимости Валерия Орлова.

Наибольший спрос имеет недвижимость на побережье Коста-Брава. Однокомнатные квартиры-студио площадью 30-45 квадратных метров там стоят от 30 тысяч евро – цена зависит от приближенности к морю. Односпальные квартиры, или те, которые у нас считаются двухкомнатными – от 50 тысяч евро. Вдвое дороже таунхаусы, а цены на виллы стартуют от 200 тысяч евро.

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Стоимость коммунальных услуг в курортных городах почти такая же, как и в Украине. А вот за отопление в Испании и в Турции плата вообще отсутствует.