Где живут самые большие любители шоколада: интересное исследование

Ученые провели оригинальное исследование и проанализировали, где в мире живут самые преданные поклонники шоколада. Рейтинг составлен на основе Глобальной базы данных по новым продуктам компании Mintel.

Об этом сообщает издание The Independent.

Согласно результатам исследования, возглавили интересный рейтинг жители Великобритании. В 2017 году каждый человек в этой стране приобрел около 8,4 килограммов шоколада.

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Британцы не единственные, кто любит сладости. Вторую строчку поклонников шоколада заняли жители Швейцарии. Тройку лидеров замкнула Германия. Также в список стран, что больше остальных потребляют шоколад, вошли Россия и Австрия.

Самые большие любители шоколада в мире

Эксперты проанализировали собранные данные и заявили, что количество производства шоколада в течение года выросло на 23%. Хотя исследование было сделано на пике популярности диеты без сахара, это не повлияло на оборот сладостей. Однако в Mintel объяснили, что здоровое питание привело к увеличению производства веганского шоколада в Европе. Наиболее популярный этот товар в Испании, Франции и Польше.