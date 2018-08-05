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Геймеры оценят: Xiaomi представила геймпад и профессиональную Bluetooth-гарнитуру

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Геймпад Xiaomi
Геймпад Xiaomi / prostotech.com

Во время выставки China Joy в Китае компания Xiaomi представила два новых продукта: геймпад второго поколения и профессиональную Bluetooth-гарнитуру для ценителей киберспорта. Эту продукцию изготовил суббренд Xiaomi – Black Shark Technology.

Об этом сообщает prostotech.com.

В частности, геймпад Black Shark второго поколения улучшили по технологии и функциям джойстика и кнопок: при использовании пользователь может настроить чувствительность джойстика. Также он получил функциональные и четырехсторонние клавиши, которые можно настроить "под себя".

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Bluetooth-гарнитура получила акустическую двойную катушку "графен + титановый металл" с возможностью подключения к светодиодной осветительной системе гарнитуры. В акустическом режиме можно подключить световые и звуковые эффекты.

Геймпад Xiaomi

Геймпад Xiaomi

Стоимость Bluetooth-наушников Xiaomi Black Shark составляет 90 долларов (2340 гривен).

Bluetooth-гарнітура Xiaomi
Bluetooth-гарнитура Xiaomi

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Теги: Игры Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
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