Гейзеры и реки: в Киеве снова прорвало трубу (фото)

В Киеве второй раз за два дня прорвало трубу. На этот раз чрезвычайное происшествие случилось в Соломенском районе столицы.

Об этом информируют в Facebook-сообществе "Kyiv Operative".

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На улице Полевой из трещин в асфальте бьют "ключи" воды. Ремонтников не видно. Наверное, ждут пока подтопит всё вокруг,

– говорится в сообщении.

На снимках видно, что вода затопила значительную часть улицы и повредила асфальтовое покрытие.

Людей в сети особенно возмутило то, что никто не спешит ликвидировать аварию.

"Гидроиспытания проведены удачно", – пишут шутники.

Добавим, что 27 августа масштабная утечка воды произошла на Печерске, там мощными потоками даже повредило припаркованный неподалеку автомобиль.