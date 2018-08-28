Гейзеры и реки: в Киеве снова прорвало трубу (фото)
В Киеве второй раз за два дня прорвало трубу. На этот раз чрезвычайное происшествие случилось в Соломенском районе столицы.
Об этом информируют в Facebook-сообществе "Kyiv Operative".
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На улице Полевой из трещин в асфальте бьют "ключи" воды. Ремонтников не видно. Наверное, ждут пока подтопит всё вокруг,
– говорится в сообщении.
На снимках видно, что вода затопила значительную часть улицы и повредила асфальтовое покрытие.
Людей в сети особенно возмутило то, что никто не спешит ликвидировать аварию.
"Гидроиспытания проведены удачно", – пишут шутники.
Добавим, что 27 августа масштабная утечка воды произошла на Печерске, там мощными потоками даже повредило припаркованный неподалеку автомобиль.