Ге(мо)рої тернопільської медицини: скільки насправді заробляють "бідні" лікарі-хабарники

Хабарі за інвалідність, пологи, влаштування на роботу та навіть геморой – все це з реального життя лікарів на Тернопільщині. А ще лікарі тут заробляють на елітні маєтки і тікають від поліції за кордон, Україна ж роками вимагає їх екстрадиції. Ба, навіть можна спокійно отримати довідку від місцевих лікарів про "тверезість", хоч би й тебе п'яним зловили поліцейські і про це вже написали ЗМІ.

Яскравий приклад тому – затримання під новий рік голови Обласної ради Віктора Овчарука, теж, до речі, лікаря, який на наступний день прийшов з довідкою, що був тверезий як ніколи.

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Історія про те, як хірург Тернопільської обласної лікарні вимагав 1500 гривень від пацієнта, щоб поставити йому діагноз "геморой" – нещодавно облетіла весь Інтернет. Звучить смішно, от тільки такий діагноз – чудовий спосіб "відкосити" від армії.



Голови Обласної ради Тернопільщини Віктор Овчарук

Ще одного з головних лікарів Тернопільщини навіть намагалися екстрадиювати з Німеччини. Звати його Ігор Вардинець, скандально відомий керівник тернопільської районної лікарні та екс-депутат Тернопільської обласної ради, котрого було спіймано на хабарі у 200 тисяч гривень. Поки його оголосили в розшук і вимагали повернути в Україну українські слідчі, він отримав політичний притулок у Німеччині.



Скандально відомий керівник тернопільської районної лікарні Ігор Вардинець

На жаль, такі новини вже стали досить звичним явищем для Тернопільських ЗМІ. Так, кілька днів тому в Тернополі на гарячому затримали лікаря, заступника директора місцевої лікарні, за те, що вимагав в жінки 1000 доларів за влаштування на роботу медсестрою. Взагалі 1000 доларів – "стандартна такса" за влаштування на роботу в Тернопільські лікарні. На одному з таких хабарів погорів нещодавно і депутат місцевої ради Роман Ляхович. Він теж вимагав 1000 доларів за влаштування на роботу в місцеву лікарню.



Роман Ляхович вимагав 1000 доларів за влаштування на роботу в місцеву лікарню

Цікаво, як же Ляхович міг обіцяти працевлаштування, якщо сам працює не в лікарні, а в Тернопільському медуніверситеті? Просто! У Тернополі є і своя Університетськя лікарня, що водночас служить клінічною базою для кафедр Тернопільського медичного університуту, де працює сам депутат-хабарник. Але далі – ще цікавіше. Однопартієць Ляховича Володимир Бліхар – голова фракції "Народний контроль" у Тернопільській міськраді, а Університетською лікарнею керує його батько – Василь Бліхар.



Володимир Бліхар – голова фракції міськради, а лікарнею керує його батько – Василь Бліхар

Сім'я очільника лікарні – дуже небідна. Головний лікар та його дружина, яка працює в дитячій лікарні – мільйонери. Мільйони в заощадженнях, будинок на 340 квадратів, елітні авто та декілька квартир. Як і заведено, всі в сім'ї успішні бізнесмени: і дружина, і син-депутат, і невістка. Мали свою віконну компанію. От тільки велика кількість замовлень цієї компанії – державні та комунальні установи, та й навіть, власне, лікарня батька.

Можна ж гарно бізнес вести на Тернопільщині, коли ти депутат і голова-фракції, твій батько – головний лікар, а компаньйон – один з найбільших забудовників. Цікаво, що дохід сина головного лікаря збільшився в рази, коли він став депутатом. Лише за останні три роки компанія сина виграла чотири мільйони гривень на державних тендерах. До того ж, як Бліхар став депутатом, компанія не вигравала жодних тендерів.

Не обійшлося без корупційних скандалів і в Тернопільській психлікарні. Там відкрили кримінальну справу, бо керівництво лікарні хотіло отримати кошти на ремонт аптеки на території лікарні, який насправді вже був відбудований та відремонтований за кошти приватної фірми, яка орендувала це приміщення. Керує Тернопільською обласною психлікарнею Володимир Шкробот. Він, мабуть, один з найзаможніших лікарів не лише в Тернополі, але й в Україні. Три приватних будинки, один з яких на понад 300 квадратів в елітному передмісті Києва, квартири в столиці і Тернополі, півгектара землі, Лексус та більше 100 тисяч доларів в “заначці”. Це все в сім'ї звичайних "гіпократів", де і керівник лікарні і його дружина – лікарі.



Володимир Шкробот – один з найзаможніших лікарів України

До слова, нещодавно в Тернополі повним ходом взялися ремонтувати лікарні. Бліхар з Університетської лікарні замовляв у свого сина вікна, а Центр екстренної медичної допомоги відкрив нову автоматизовану диспетчерську для бригад швидкої допомоги. Але і тут, як заведено на Тернопільщині, не обійшлося без "своїх". Нову диспетчерську станцію за понад сім мільйонів гривень будувала та оснащувала компанія "Протекшн груп". Це та компанія, в якій донедавна працював сам губернатор Тернопільщини Степан Барна.

Проводив тендер на нову автоматизовану диспетчерську Віктор Кузяк – начальник Управління капітального будівництва Обласної державної адміністрації. За дивним збігом обставин, єдиною фірмою-конкурентом на тендері фірмі, де раніше працював губернатор, була фірма, де раніше одним із співзасновників був Віктор Кузяк. Отже єдиними двома конкурентами на тендері на сім мільйонів на побудову нового диспетчерського центру для швидких було всього дві компанії: одна з них раніше належала тому, хто проводив тендер, а в іншій працював сам губернатор.

До речі, пристрої з гучною назвою "мобільні термінали", які закуповувались в машини, виявились звичайними телефонами LG. Окремо лікарня майже на півмільйона закупила у компанії, де раніше працював губернатор, і консультаційних послуг з програмування – тобто розробку програми, яка б мала використовуватись для диспетчерської. А знаєте, хто компетентні спеціалісти компанії "Протекш груп", які будуть займатися цілодобовою технічною підтримкою програми диспетчерського центру? З документів, поданих компанією на тендер – акушерка та вчителька української!



Віктор Кузяк – начальник Управління капітального будівництва ОДА

Чому ж компанія, в якій технічною підтримкою займаються акушерки та вчительки виграє всі підряд тендери в лікарні? Справа не лише в губернаторі, який там раніше працював. Серед власників компанії були і колишній мер Тернополя та нинішній народний депутат від "Народного фронту" – Роман Заставний, а також Зіновій Юрик, батько братів Юриків – Тараса, народного депутата від БПП, та Юрія, заступника голови Тернопільської ОДА.

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Отже поки нам всі розказують про жахи зубожілої української медицини, головні лікарі, губернатори, народні депутати та їх сім'ї непогано заробляють на ремонтах лікарень та оснащенні швидких.