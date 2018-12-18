Генассамблея ООН осудила агрессию РФ в морях Украины: появилась первая реакция Кремля

В Кремле говорят, что не согласны с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о проблеме милитаризации Крыма и Черного и Азовского морей. Там сожалеют, что этот документ таки приняли.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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24 канал писал, что Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

Комментируя результаты голосования, Песков подчеркнул, что Россия "продолжит объяснять свою поизацию".

Мы можем лишь высказать свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави,

– отметил он.

Песков не захотел комментировать результаты голосования по резолюции, поскольку "не знаком с ними в деталях".

К слову, с принятием резолюции поздравил Президент Украины Петр Порошенко. Лидер государства подчеркнул, что "резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля". В украинском МИД такое решение Генассамблеи назвали "четким сигналом для Российской Федерации".

Какую агрессию Россия осуществила в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.