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      Генассамблея ООН осудила агрессию РФ в морях Украины: появилась первая реакция Кремля

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      В Кремле прокомментировали принятие Генштабом ООН резолюции по агрессии России
      В Кремле прокомментировали принятие Генштабом ООН резолюции по агрессии России / Фото из открытых источников

      В Кремле говорят, что не согласны с резолюцией Генеральной ассамблеи ООН о проблеме милитаризации Крыма и Черного и Азовского морей. Там сожалеют, что этот документ таки приняли.

      Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

      Читайте также: Генассамблея ООН приняла резолюцию о милитаризацию Россией Крыма: кто голосовал против

      24 канал писал, что Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Комментируя результаты голосования, Песков подчеркнул, что Россия "продолжит объяснять свою поизацию".

      Мы можем лишь высказать свое несогласие с подобной позицией и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави,
      – отметил он.

      Песков не захотел комментировать результаты голосования по резолюции, поскольку "не знаком с ними в деталях".

      К слову, с принятием резолюции поздравил Президент Украины Петр Порошенко. Лидер государства подчеркнул, что "резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля". В украинском МИД такое решение Генассамблеи назвали "четким сигналом для Российской Федерации".

      Какую агрессию Россия осуществила в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Новости политики Конфликт в Азовском море Генассамблея ООН ООН
      Источник: 24 Канал
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