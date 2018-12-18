Генассамблея ООН осудила действия России в Азовском и Черном море: заявление МИД Украины

В МИД Украины отмечают, что преступные действия РФ не останутся без ответа. Широкая поддержка украинской позиции по Крыму в Генеральной ассамблее ООН является четким сигналом для Российской Федерации.

Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

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24 канал писал, что Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. За документ проголосовали 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

Широкая поддержка нашей позиции в отношении Крыма и осуждение милитаризации Черного и Азовского морей является четким сигналом для Российской Федерации: российские преступления и провокации не остаются без внимания мирового сообщества, а государство-агрессор понесет ответственность за правонарушения,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что новую резолюцию используют "в контексте усилий Украины по деоккупации территории нашего государства, а также восстановления стабильности в регионе Черного и Азовского морей". При этом в МИД Украины поблагодарили каждое государство, которое отдало свой голос за резолюцию.

К слову, принятие резолюции приветствовал такж Президент Украины Петр Порошенко. Лидер государства подчеркнул, что "резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества относительно продолжающегося противоправного поведения Кремля".

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.