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      Наталия Лебедь

      Гендер, недоумство та відвага

      563
      Захід за участю Катерини Левченко намагалися зірвати
      Захід за участю Катерини Левченко намагалися зірвати

      Це міг би бути цілком рядовий захід. Зустріч урядової уповноваженої з гендерної політики Катерини Левченко з тими, хто прийшов її послухати. З жінками і чоловіками. З тими, що "мають вуха" і хоча б дещицю розуму. Тому що гендер – це не про те, як перетворити натуралів на геїв.

      І не про те, як насильно відібрати у "нормальних" сімей дітей та передати їх на виховання лесбіянкам. Гендер – це про рівність і про відсутність шор. Про захист прав (всіх, і чоловіків теж!). І про прийняття інших такими, якими вони є. Але пояснювати це деяким індивідам – ​​все одно, що тлумачити мракобісам з середньовіччя, що відьом не буває і косий погляд не викликає падіж худоби. Все одно кожен залишиться при своєму. І кожен буде гріти рученята над ним же влаштованим аутодафе.

      ...Однак повернемося до Левченко. Повторюся: зустріч з нею могла б бути звичайною справою. Якби на зустріч не з'явилися праві. Або традиціоналісти – як називати їх правильно, сказати тяжко. Самі себе гості заходу йменували "патріотами", а це – поняття розпливчасте. Отже, безіменні організми в кількості приблизно десятка одиниць оточили Катерину Борисівну, вели себе нахабно і агресивно, тицяючи їй в обличчя якісь папірці.

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      Згодом виявилося, що це була якась антипремія від "патріотів". Для того, щоб захистити Левченко, була викликана поліція, якій знадобилося чи не півгодини, щоб приїхати на місце події. І звичайно, коли правоохоронці з'явилися, "патріоти" зникли без сліду. І це при тому, що інцидент мав місце в Михайлівському провулку – за два кроки від СБУ, від Апеляційного суду і зовсім недалеко від урядового кварталу.

      Ігри «патріотів»: цей папірець принесли Левченко невідомі. Чим й похвалилися пізніше в соцмережах.
      Ігри "патріотів": цей папірець принесли Левченко невідомі.
      Чим і похвалилися пізніше в соцмережах.

      Трохи пізніше, захлинаючись від захвату, "вручення антипремії" описав на своєму фейсбуці такий собі Микола Ляхович. Згадка про нього обумовлена лише тим, що Ляхович – держслужбовець, а саме – керівник відділу національно-патріотичного виховання при міністерстві молоді та спорту. Отже, "вихователь" називає Катерину Левченко в своєму пості "гендерною комісаршею", яка хотіла "нацькувати спецслужби на українських громадян за те, що вони мали сміливість виступити проти неомарксистських скрєп". Що таке неомарксизм і при чому тут спецслужби – у цій маячні не хочеться й розбиратися. Але таким є рівень нашої державної влади. І нашої поліції, яка не поспішає на виклик. Й "істинних патріотів", які відважні тільки в співвідношенні десятеро проти одного. І "справжніх чоловіків" (а не геїв, не приведи Господи!), атакуючих немолоду вже жінку.

      Хочеться думати, що будь-яка дія має ту чи іншу мотивацію. В даному випадку подібне хамство могло мати тільки одну очевидну мету: праві й "браві" патріоти йдуть на вибори. До жовтня-2019 їм потрібно напрацювати портфель агресивних витівок, щоб вразити ними нерозбірливого виборця. І це в кращому випадку. Тому що набагато гірше, якщо "патріоти" щиро вважають, що вони таким чином рятують (від кого?) "традиційну українську родину".

      Що таке "традиційна українська сім'я" – визначити непросто. Про це можна лише здогадуватися, заглибившись у читання української класики – Кобилянської, Стефаника, Франка, Нечуя-Левицького. Але в цьому випадку "патріотів" можна заспокоїти: така сім'я нікуди не ділася. Вона живе й процвітає. На краще чи на гірше, але це так. Чому?

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      Та тому, що така наша історія. Лише 28 серпня 1974 року радянські селяни отримали паспорти і право вільно пересуватися по країні. З цього року почалося масове перетікання сільського населення до міст. І перш за все, звичайно, до столиці. На 1970-1980-ті в Києві припадає будівельний бум і розростання спальних мікрорайонів.

      Нинішнє покоління "60+" встигло отримати державні або кооперативні квартири на Троєщині, Борщагівці, Дарниці, Оболоні, Виноградарі... А ось для їх 40-річних дітей мірилом життєвого успіху стала можливість обірвати батьківську пуповину і забезпечити себе власним житлом. У когось це вийшло, а у когось – ні. Менш "фартові" продовжують жити в 2-3-кімнатних квартирах з власними нащадками та старими батьками. У їхніх помешканнях плететься все та сама хитромудра в'язь "традиційних українських" взаємин між невістками і свекрухами, зятями та тестями, братами і сестрами, між подружжями, які давно не кохають одне одного, але не можуть роз'їхатися. Словом, це та сама "Кайдашева сім'я", але ще в більш тісному життєвому просторі – в самі лише бетонній коробці, без ставка, без млинка, без вишневого садка.

      Можливо, убогість матеріального життя більшості українців якраз і є причиною інтелектуальної вузькості наших співвітчизників.

      "Хто мало бачив, багато плаче", – говорить героїня п'єси Лопе де Вега. Хто мало бачив, той взагалі не уявляє собі вихід зі звичного йому укладу. Такий вихід і лякає, і змушує проявляти агресію. Будь-яка схована за межею розуміння альтернатива стимулює бажання знищити її. Набагато простіше не осягати нове, а розтоптувати його. Бо так затишніше, простіше і безпечніше жити в своєму маленькому нафталіновому світі. А те, що не всі хочуть борсатися в нафталіні, основну масу хвилює мало. "Залізною рукою заженемо людство до щастя". Чи це вже було?

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      Автор: Наталия Лебедь
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Гендерное равенство
      Источник: 24 Канал
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